TTS Tugevdatud kuivatuskaabits, 75 cm 1tk
Karmideks rakendusteks ja põrandate triibuvabaks kuivatamiseks: Kärcheri tugevdatud, 75 cm laiune, must veepuhasti.
Valmistatud vastupidavast vahtkummist, tugevdatud ja 75 cm lai, avaldab Kärcheri veepuhasti muljet karmide rakenduste ajal. Must puhasti kuivatab põrandad triibuvabalt ja puhastab usaldusväärselt praod.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Töölaius (cm)
|75
|Materjal
|Teras, tsingitud / Vahtkumm
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|750 x 40 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus