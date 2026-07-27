TTS Tugevdatud kuivatuskaabits, 75 cm 1tk

Karmideks rakendusteks ja põrandate triibuvabaks kuivatamiseks: Kärcheri tugevdatud, 75 cm laiune, must veepuhasti.

Valmistatud vastupidavast vahtkummist, tugevdatud ja 75 cm lai, avaldab Kärcheri veepuhasti muljet karmide rakenduste ajal. Must puhasti kuivatab põrandad triibuvabalt ja puhastab usaldusväärselt praod.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Töölaius (cm) 75
Materjal Teras, tsingitud / Vahtkumm
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 750 x 40 x 100
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus