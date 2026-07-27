TTS Veekaabits, 75 cm 1tk
Kärcheri kummipuhasti, 75 cm lai, musta kahekordse neopreenvahust kummiliipiga.
Tugev, vastupidav ja ideaalne sagedasteks puhastustöödeks välialadel: kvaliteetne tööstusluud puidust varre, vastupidavate PVC-st harjaste ja metallist hoidjaga muudab selle ideaalseks igasuguse saaste tõhusaks eemaldamiseks mis tahes pinnalt.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED
|Töölaius (cm)
|75
|Materjal
|PP / neopreen, paisutatud
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,3
|Pakendi kaal (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|750 x 140 x 40
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|750 x 140 x 40
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus