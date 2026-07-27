TTS Veekaabits, 75 cm 1tk

Kärcheri kummipuhasti, 75 cm lai, musta kahekordse neopreenvahust kummiliipiga.

Tugev, vastupidav ja ideaalne sagedasteks puhastustöödeks välialadel: kvaliteetne tööstusluud puidust varre, vastupidavate PVC-st harjaste ja metallist hoidjaga muudab selle ideaalseks igasuguse saaste tõhusaks eemaldamiseks mis tahes pinnalt.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm ADVANCED
Töölaius (cm) 75
Materjal PP / neopreen, paisutatud
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,3
Pakendi kaal (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 750 x 140 x 40
Mõõdud, pakendatult (mm) 750 x 140 x 40
TTS Veekaabits, 75 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
Lisatarvikud