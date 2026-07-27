TTS Veekuivatuskaabits kõrge hügieeninõudega aladele 1tk

Valge veepuhasti, mis on valmistatud plastist ja vahtkummist ning spetsiaalselt välja töötatud hügieenitundlike alade jaoks. 55 cm lai.

Kärcheri puhasti põrandate triibuvabaks kuivatamiseks ja pragude puhastamiseks hügieenipiirkondades. 55 cm lai valge veepuhasti on valmistatud plastikust ja vahtkummist.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm ADVANCED / STANDARD
Töölaius (cm) 55
Materjal Alumiinium / EVAC
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 550 x 50 x 100
TTS Veekuivatuskaabits kõrge hügieeninõudega aladele 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
Lisatarvikud