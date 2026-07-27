TTS Veekuivatuskaabits kõrge hügieeninõudega aladele 1tk
Valge veepuhasti, mis on valmistatud plastist ja vahtkummist ning spetsiaalselt välja töötatud hügieenitundlike alade jaoks. 55 cm lai.
Kärcheri puhasti põrandate triibuvabaks kuivatamiseks ja pragude puhastamiseks hügieenipiirkondades. 55 cm lai valge veepuhasti on valmistatud plastikust ja vahtkummist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED / STANDARD
|Töölaius (cm)
|55
|Materjal
|Alumiinium / EVAC
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|550 x 50 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus