TTS Akrüülist mopipea Buffy tolmu eemaldaja jaoks 1tk
Akrüülist mopi pea Buffy tolmulapile.
Kokkupandav tolmulapp manuaalseks tolmupühkimiseks. Parim lahendus raskesti ligipääsetavate pindade (kõrgus, sügavus või kalle) kiireks ja täpseks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinna struktuur
|Mitmemõõtmeline
|Mustuse tüüp
|Lahtine mustus
|Materjal
|Akrüül
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 40
|Soovitused pesuks (°C)
|40
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,1
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 80
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 80
Kasutusvaldkonnad
- Pühkimispind - kuivpuhastus