TTS Akrüülist mopipea Buffy tolmu eemaldaja jaoks 1tk

Akrüülist mopi pea Buffy tolmulapile.

Kokkupandav tolmulapp manuaalseks tolmupühkimiseks. Parim lahendus raskesti ligipääsetavate pindade (kõrgus, sügavus või kalle) kiireks ja täpseks puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinna struktuur Mitmemõõtmeline
Mustuse tüüp Lahtine mustus
Materjal Akrüül
Pesutemperatuur (°C) max. 40
Soovitused pesuks (°C) 40
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 80
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 80
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Pühkimispind - kuivpuhastus