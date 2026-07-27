TTS BiLap Twist raam 1tk
Tolmulapp pöörleva plaadiga, mis kallutub kuni 270°, universaalsete klambrite ja Lampo süsteemi käepidemega eemaldatava korgiga.
Süsteem tolmu- või puhastuslapiga manuaalseteks puhastuslappideks. Parim lahendus raskesti ligipääsetavate pindade (kõrgus, sügavus või kalle) kiireks ja täpseks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mustuse tüüp
|Lahtine mustus
|Materjal
|PP
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,3
|Pakendi kaal (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|540 x 110
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|540 x 110
Seadmed
- LAMPO ühendus
Kasutusvaldkonnad
- Pind – märgpuhastus
- Pühkimispind - kuivpuhastus