TTS BiLap Twist raam 1tk

Tolmulapp pöörleva plaadiga, mis kallutub kuni 270°, universaalsete klambrite ja Lampo süsteemi käepidemega eemaldatava korgiga.

Süsteem tolmu- või puhastuslapiga manuaalseteks puhastuslappideks. Parim lahendus raskesti ligipääsetavate pindade (kõrgus, sügavus või kalle) kiireks ja täpseks puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Mustuse tüüp Lahtine mustus
Materjal PP
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,3
Pakendi kaal (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 540 x 110
Mõõdud, pakendatult (mm) 540 x 110

Seadmed

  • LAMPO ühendus
Kasutusvaldkonnad
  • Pind – märgpuhastus
  • Pühkimispind - kuivpuhastus
Lisatarvikud