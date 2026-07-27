TTS Mikrofliiskangast tolmuhari, 60 cm 1tk
Mikrokiudkate 60 cm tolmulapihoidja 6.999-150.0 jaoks.
Kärcheri plastikust takjakinnitusega hoidja 40 cm laiuselt. Takjakinnitusega hoidja sobib ideaalselt kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm, nagu meie alumiiniumist ja teleskoopkäepidemed.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED
|Mustuse tüüp
|Lahtine mustus
|Materjal
|100% PET
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kuivati temperatuur (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 350
|Kogus (tk.)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|600 x 80
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Pühkimispind - kuivpuhastus