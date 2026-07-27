TTS Mikrofliiskangast tolmuhari, 60 cm 1tk

Mikrokiudkate 60 cm tolmulapihoidja 6.999-150.0 jaoks.

Kärcheri plastikust takjakinnitusega hoidja 40 cm laiuselt. Takjakinnitusega hoidja sobib ideaalselt kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm, nagu meie alumiiniumist ja teleskoopkäepidemed.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm ADVANCED
Mustuse tüüp Lahtine mustus
Materjal 100% PET
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kuivati temperatuur (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 350
Kogus (tk.) 1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 600 x 80

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Mikrofliiskangast tolmuhari, 60 cm 1tk
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Pühkimispind - kuivpuhastus