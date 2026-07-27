TTS Painduv ja Bit mikrofliisist mopipea 1tk
Mikrokiust mopi pea Bendy ja Bit raamidele.
Raam rihmaga lint-süsteemi ja ultramikrokiudlapiga läikivate pindade puhastamiseks. Ideaalne läikivate pindade puhastamiseks siseruumides, nagu vitriinid külmlettidel ja toidukauplustes, klaasustel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mustuse tüüp
|Lahtine mustus
|Materjal
|PET
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 60
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,1
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|600 x 90
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|600 x 90 x 20
Kasutusvaldkonnad
- Pühkimispind - kuivpuhastus