TTS Painduv ja Bit mikrofliisist mopipea 1tk

Mikrokiust mopi pea Bendy ja Bit raamidele.

Raam rihmaga lint-süsteemi ja ultramikrokiudlapiga läikivate pindade puhastamiseks. Ideaalne läikivate pindade puhastamiseks siseruumides, nagu vitriinid külmlettidel ja toidukauplustes, klaasustel.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Mustuse tüüp Lahtine mustus
Materjal PET
Pesutemperatuur (°C) max. 60
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 600 x 90
Mõõdud, pakendatult (mm) 600 x 90 x 20
TTS Painduv ja Bit mikrofliisist mopipea 1tk
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Pühkimispind - kuivpuhastus