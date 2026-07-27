Tõhus, lihtne ja kontaktivaba: Lühikeste aasade ja mikrokiudlapp avaldab muljet nutika kinnitusega praktiliste klappide abil – hügieeniliste ja tõhusate puhastusprotsesside jaoks. Selle tulemusena välditakse nahakontakti puhastamise ajal ja pärast seda. Peened lühikesed kiud võimaldavad suurepäraseid hõõrdumisomadusi, mis tagavad suurepärase niiskuse ja mustuse kogumise ning usaldusväärse puhastusjõudluse. 40 sentimeetri laiune mopi kate sobib ideaalselt siledate, kergelt tekstuuriga ja veekindlate põrandate sügavpuhastuseks. Mikrokiudlappi saab kasutada ka Kärcheri topelt- või ühekordse ämbrikäru ja pressiga. Ristreostuse vältimiseks võimaldab värvikood mopi selge jaotuse vastavale puhastatavale osale. Sobib mopi hoidjatele 40 sentimeetri klappidega.