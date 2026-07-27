TTS Akrüülist tolmumopp, 60 cm 1tk
Akrüülist tolmumopp, 60 cm lai, valmistatud vastupidavast akrüülist. Siledate ja kergelt tekstuuriga põrandate kuivpuhastuseks. Suurepärane tolmu sidumine tänu elektrostaatilise laengu põhimõttele.
Ideaalne jämeda ja niiske mustuse kiireks eemaldamiseks: Kärcheri pühkimise kogumissüsteem koosneb ergonoomilise käepideme ja libisemisvastase kummiprofiiliga kühvlist, samuti pühkimisliugurist koos puhastiga, mida saab hõlpsasti kohandada kõigi põrandakatetega ja mis kogub mustuse usaldusväärselt kokku. Puhastit on palju lihtsam puhastada kui traditsioonilisi süsteeme luuaga. Kompaktset pühkimise kogumissüsteemi saab kasutada kõikide tavaliste prügikottidega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|60
|Materjal
|Puuvill/PAN
|Tootmistüüp
|Kootud tagakülg koos aasaga tuftitud pindadega
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 40
|Soovitused pesuks (°C)
|40
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 100
|Mustuse tüüp
|Lahtine mustus
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|600 x 130
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - kuivpuhastus