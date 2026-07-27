TTS Akrüülist tolmumopp, 60 cm 1tk

Akrüülist tolmumopp, 60 cm lai, valmistatud vastupidavast akrüülist. Siledate ja kergelt tekstuuriga põrandate kuivpuhastuseks. Suurepärane tolmu sidumine tänu elektrostaatilise laengu põhimõttele.

Ideaalne jämeda ja niiske mustuse kiireks eemaldamiseks: Kärcheri pühkimise kogumissüsteem koosneb ergonoomilise käepideme ja libisemisvastase kummiprofiiliga kühvlist, samuti pühkimisliugurist koos puhastiga, mida saab hõlpsasti kohandada kõigi põrandakatetega ja mis kogub mustuse usaldusväärselt kokku. Puhastit on palju lihtsam puhastada kui traditsioonilisi süsteeme luuaga. Kompaktset pühkimise kogumissüsteemi saab kasutada kõikide tavaliste prügikottidega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm CLASSIC
Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 60
Materjal Puuvill/PAN
Tootmistüüp Kootud tagakülg koos aasaga tuftitud pindadega
Pesutemperatuur (°C) max. 40
Soovitused pesuks (°C) 40
Pesutsüklid¹⁾ u. 100
Mustuse tüüp Lahtine mustus
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 600 x 130

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Akrüülist tolmumopp, 60 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - kuivpuhastus