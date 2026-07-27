Ideaalne jämeda ja niiske mustuse kiireks eemaldamiseks: Kärcheri pühkimise kogumissüsteem koosneb ergonoomilise käepideme ja libisemisvastase kummiprofiiliga kühvlist, samuti pühkimisliugurist koos puhastiga, mida saab hõlpsasti kohandada kõigi põrandakatetega ja mis kogub mustuse usaldusväärselt kokku. Puhastit on palju lihtsam puhastada kui traditsioonilisi süsteeme luuaga. Kompaktset pühkimise kogumissüsteemi saab kasutada kõikide tavaliste prügikottidega.