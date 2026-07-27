TTS Akrüülist tolmumopp, 80 cm 1tk

Akrüülist tolmumopp, 80 cm lai, valmistatud vastupidavast akrüülist. Siledate ja kergelt tekstuuriga põrandate kuivpuhastuseks. Suurepärane tolmu sidumine tänu elektrostaatilise laengu põhimõttele.

Ideaalne soovimatu uste sulgumise vältimiseks puhastamise ajal: Universaalne uksepiirik jäljetu kummiprofiili ja alumiiniumist käepidemega, mille läbimõõt on 23 mm. Patenteeritud süsteem võimaldab uksepiiriku seljasõbralikku, kiiret ja lihtsat paigutamist ja eemaldamist ilma kummardamiseta.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm CLASSIC
Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 80
Materjal Puuvill/PAN
Tootmistüüp Kootud tagakülg koos aasaga tuftitud pindadega
Pesutemperatuur (°C) max. 40
Soovitused pesuks (°C) 40
Pesutsüklid¹⁾ u. 100
Mustuse tüüp Lahtine mustus
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,3
Pakendi kaal (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 800 x 130
Mõõdud, pakendatult (mm) 800 x 130 x 20

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Akrüülist tolmumopp, 80 cm 1tk
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Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - kuivpuhastus