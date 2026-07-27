Ideaalne soovimatu uste sulgumise vältimiseks puhastamise ajal: Universaalne uksepiirik jäljetu kummiprofiili ja alumiiniumist käepidemega, mille läbimõõt on 23 mm. Patenteeritud süsteem võimaldab uksepiiriku seljasõbralikku, kiiret ja lihtsat paigutamist ja eemaldamist ilma kummardamiseta.