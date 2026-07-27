TTS Akrüülist tolmumopp, 80 cm 1tk
Akrüülist tolmumopp, 80 cm lai, valmistatud vastupidavast akrüülist. Siledate ja kergelt tekstuuriga põrandate kuivpuhastuseks. Suurepärane tolmu sidumine tänu elektrostaatilise laengu põhimõttele.
Ideaalne soovimatu uste sulgumise vältimiseks puhastamise ajal: Universaalne uksepiirik jäljetu kummiprofiili ja alumiiniumist käepidemega, mille läbimõõt on 23 mm. Patenteeritud süsteem võimaldab uksepiiriku seljasõbralikku, kiiret ja lihtsat paigutamist ja eemaldamist ilma kummardamiseta.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|80
|Materjal
|Puuvill/PAN
|Tootmistüüp
|Kootud tagakülg koos aasaga tuftitud pindadega
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 40
|Soovitused pesuks (°C)
|40
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 100
|Mustuse tüüp
|Lahtine mustus
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,3
|Pakendi kaal (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|800 x 130
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|800 x 130 x 20
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - kuivpuhastus