TTS Keskmine akrüülist tolmu mop, 100 cm 1tk
Keskmine akrüülist tolmumopp taskutega, puuvillane tugi.
Aknapesuri käepide alumiiniumist varrega. Ideaalne professionaalseks kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|100
|Materjal
|Puuvill/PAN
|Tootmistüüp
|Kootud tagakülg koos aasaga tuftitud pindadega
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 40
|Soovitused pesuks (°C)
|40
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 100
|Mustuse tüüp
|Lahtine mustus
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,3
|Pakendi kaal (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|1000 x 130
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|1000 x 130 x 10
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - kuivpuhastus