TTS Keskmine akrüülist tolmu mop, 100 cm 1tk

Keskmine akrüülist tolmumopp taskutega, puuvillane tugi.

Aknapesuri käepide alumiiniumist varrega. Ideaalne professionaalseks kasutamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 100
Materjal Puuvill/PAN
Tootmistüüp Kootud tagakülg koos aasaga tuftitud pindadega
Pesutemperatuur (°C) max. 40
Soovitused pesuks (°C) 40
Pesutsüklid¹⁾ u. 100
Mustuse tüüp Lahtine mustus
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,3
Pakendi kaal (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 1000 x 130
Mõõdud, pakendatult (mm) 1000 x 130 x 10

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - kuivpuhastus