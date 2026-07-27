TTS Puuvillane tolmumopp, 120 cm 1tk

Pestav puuvillane tolmumopp, 120 cm lai, kuivaks või kergelt niiskeks puhastamiseks kõikidel siledatel põrandakatetel. Ideaalne aladele, mis on täis esemeid ja mööblit, nagu klassiruumid ja koosolekuruumid.

35 cm lai luud puidust plaadi ja vastupidavate kõvade PVC-st harjastega, mis sobib ideaalselt lahtise mustuse eemaldamiseks sise- ja välialadel. Keere võimaldab paigaldada Kärcheri alumiiniumist käepideme või alumiiniumist teleskoopkäepideme.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm CLASSIC
Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 120
Materjal 100% puuvill
Tekstiili materjal Mitte mikrofiiber
Tootmistüüp Kootud tagakülg koos aasaga tuftitud pindadega
Pesutemperatuur (°C) max. 60
Soovitused pesuks (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 150
Mustuse tüüp Lahtine mustus
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 1200 x 130

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Puuvillane tolmumopp, 120 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - kuivpuhastus