TTS Puuvillane tolmumopp, 120 cm 1tk

Pestav puuvillane tolmumopp, 120 cm lai, kuivaks või kergelt niiskeks puhastamiseks kõikidel siledatel põrandakatetel. Ideaalne aladele, mis on täis esemeid ja mööblit, nagu klassiruumid ja koosolekuruumid.