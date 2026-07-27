TTS Puuvillane tolmumopp, 120 cm 1tk
Pestav puuvillane tolmumopp, 120 cm lai, kuivaks või kergelt niiskeks puhastamiseks kõikidel siledatel põrandakatetel. Ideaalne aladele, mis on täis esemeid ja mööblit, nagu klassiruumid ja koosolekuruumid.
35 cm lai luud puidust plaadi ja vastupidavate kõvade PVC-st harjastega, mis sobib ideaalselt lahtise mustuse eemaldamiseks sise- ja välialadel. Keere võimaldab paigaldada Kärcheri alumiiniumist käepideme või alumiiniumist teleskoopkäepideme.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|120
|Materjal
|100% puuvill
|Tekstiili materjal
|Mitte mikrofiiber
|Tootmistüüp
|Kootud tagakülg koos aasaga tuftitud pindadega
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 60
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 150
|Mustuse tüüp
|Lahtine mustus
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|1200 x 130
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - kuivpuhastus