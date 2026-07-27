Kärcheri 60 cm tolmumopi hoidja on kerge ja 360° pööratav mopi hoidja tolmumoppidele (60 cm). Kuna puuvillased mopid võivad pesemise ajal teatud tingimustel veidi kokku tõmbuda, saab kinnitustugesid individuaalselt reguleerida. Paindlik käepideme ühendus tähendab, et tolmumopi hoidja on ideaalne suurte alade puhastamiseks, mis on täis esemeid ja mööblit. Lisaks on nurkade ja servade juurde lihtne jõuda – võimaldades tõhusat tolmutamist. Tolmumopi hoidja madal kaal võimaldab kasutajatel töötada vaevata ja ilma väsimata.