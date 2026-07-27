TTS Puuvillane tolmumopp 60 cm 1tk
Pestav puuvillane tolmumopp, 60 cm lai, kuivaks või kergelt niiskeks puhastamiseks kõikidel siledatel põrandakatetel. Ideaalne aladele, mis on täis esemeid ja mööblit, nagu klassiruumid ja koosolekuruumid.
Kärcheri 60 cm tolmumopi hoidja on kerge ja 360° pööratav mopi hoidja tolmumoppidele (60 cm). Kuna puuvillased mopid võivad pesemise ajal teatud tingimustel veidi kokku tõmbuda, saab kinnitustugesid individuaalselt reguleerida. Paindlik käepideme ühendus tähendab, et tolmumopi hoidja on ideaalne suurte alade puhastamiseks, mis on täis esemeid ja mööblit. Lisaks on nurkade ja servade juurde lihtne jõuda – võimaldades tõhusat tolmutamist. Tolmumopi hoidja madal kaal võimaldab kasutajatel töötada vaevata ja ilma väsimata.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|60
|Materjal
|100% puuvill
|Tekstiili materjal
|Mitte mikrofiiber
|Tootmistüüp
|Kootud tagakülg koos aasaga tuftitud pindadega
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 60
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 150
|Mustuse tüüp
|Lahtine mustus
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|600 x 130
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - kuivpuhastus