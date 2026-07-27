TTS Puuvillane tolmumopp 80 cm 1tk

Pestav puuvillane tolmumopp, 80 cm lai, kuivaks või kergelt niiskeks puhastamiseks kõikidel siledatel põrandakatetel. Ideaalne aladele, mis on täis esemeid ja mööblit, nagu klassiruumid ja koosolekuruumid.

Kärcheri 80 cm tolmumopi hoidja on kerge ja 360° pööratav mopi hoidja tolmumoppidele (80 cm). Kuna puuvillased mopid võivad pesemise ajal teatud tingimustel veidi kokku tõmbuda, saab kinnitustugesid individuaalselt reguleerida. Paindlik käepideme ühendus tähendab, et tolmumopi hoidja on ideaalne suurte alade puhastamiseks, mis on täis esemeid ja mööblit. Lisaks on nurkade ja servade juurde lihtne jõuda – võimaldades tõhusat tolmutamist. Tolmumopi hoidja madal kaal võimaldab kasutajatel töötada vaevata ja ilma väsimata.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm CLASSIC
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 80
Materjal 100% puuvill
Tekstiili materjal Mitte mikrofiiber
Tootmistüüp Kootud tagakülg koos aasaga tuftitud pindadega
Pesutemperatuur (°C) max. 60
Soovitused pesuks (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 150
Mustuse tüüp Lahtine mustus
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 800 x 130

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Puuvillane tolmumopp 80 cm 1tk
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - kuivpuhastus