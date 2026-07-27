TTS V-pühkija Middle Cotton tolmu mopp laiale alale, 100 cm 1tk

V-pühkija keskmine puuvillane tolmumopp taskute ja nööpidega, puuvillane tugi.

Lame mopi süsteem taskute ja klappidega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 100
Materjal 100% puuvill
Tekstiili materjal Mitte mikrofiiber
Pesutemperatuur (°C) max. 60
Mustuse tüüp Lahtine mustus
Kogus (Paari) 1
Toote kaal (kg) 0,9
Pakendi kaal (kg) 1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 1000 x 130
Mõõdud, pakendatult (mm) 1000 x 130 x 20
TTS V-pühkija Middle Cotton tolmu mopp laiale alale, 100 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - kuivpuhastus