TTS V-pühkija Middle Cotton tolmu mopp laiale alale, 100 cm 1tk
V-pühkija keskmine puuvillane tolmumopp taskute ja nööpidega, puuvillane tugi.
Lame mopi süsteem taskute ja klappidega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|100
|Materjal
|100% puuvill
|Tekstiili materjal
|Mitte mikrofiiber
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 60
|Mustuse tüüp
|Lahtine mustus
|Kogus (Paari)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,9
|Pakendi kaal (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|1000 x 130
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|1000 x 130 x 20
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - kuivpuhastus