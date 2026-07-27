Selle mopilapi aasad on täielikult valmistatud kvaliteetsest mikrokiust. Seoses nende ühtlase jaotusega kogu lapi sisepiirkonnas, tagab see optimaalse mustuse lahustamisjõu ja mopi niiskuse imendumise. See teeb sellest ideaalseks puhastamiseks kõikides piirkondades, kus on palju mustust, samuti ebatasastel põrandatel – ka tööstuses. Tark klapp hoiab ära puhastuspersonali igasuguse nahakontakti puhastamise ajal või pärast seda. Lisaks on mikrokiudlapil kokku 4 aasa värvides sinine, punane, kollane ja roheline. Selle värvikoodisüsteemiga saab mopi selgelt määrata teatud puhastatavale osale ja ristreostust ennetatakse tõhusalt – aasad, mida ei vajata, lihtsalt lõigatakse ära. Mikrokiudlapp sobib ideaalselt kasutamiseks lame mopi süsteemis koos topeltämbrikäru või ühekordse ämbrikäru ja pressiga.