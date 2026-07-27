TTS Tolmu pühkimise kangarull neolinn CLASSIC 400tk
Ühekordselt kasutatav tolmulapp liimiga Lamello süsteemi jaoks.
Tolmutussüsteem marli- või antistaatiliste lappidega. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|STANDARD
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Mustuse tüüp
|Lahtine mustus
|Tekstiili kasutus
|Tekstiilid ühekordseks kasutamiseks
|Töölaius (cm)
|20
|Materjal
|100% viskoos / Elastomeer, isekleepuv
|Tootmistüüp
|Lausriie kattega
|Tolmulapp / mopp
|Liimiga immutatud
|Kogus (tk.)
|400
|Toote kaal (kg)
|2,8
|Pakendi kaal (kg)
|3,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|600 x 200
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|600 x 200 x 200
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Pühkimispind - kuivpuhastus
- Põrandad - kuivpuhastus