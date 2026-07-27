TTS Tolmu pühkimise kangarull neolinn CLASSIC 400tk

Ühekordselt kasutatav tolmulapp liimiga Lamello süsteemi jaoks.

Tolmutussüsteem marli- või antistaatiliste lappidega. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm STANDARD
Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Mustuse tüüp Lahtine mustus
Tekstiili kasutus Tekstiilid ühekordseks kasutamiseks
Töölaius (cm) 20
Materjal 100% viskoos / Elastomeer, isekleepuv
Tootmistüüp Lausriie kattega
Tolmulapp / mopp Liimiga immutatud
Kogus (tk.) 400
Toote kaal (kg) 2,8
Pakendi kaal (kg) 3,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 600 x 200
Mõõdud, pakendatult (mm) 600 x 200 x 200
TTS Tolmu pühkimise kangarull neolinn CLASSIC 400tk
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Kasutusvaldkonnad
  • Pühkimispind - kuivpuhastus
  • Põrandad - kuivpuhastus