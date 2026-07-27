TTS Jäätmekorjaja, 100 cm 1tk
100 cm pikk ergonoomiline prügikogur jämeda mustuse mugavaks korjamiseks.
60 cm lai luud puidust plaadi ja vastupidavate kõvade PVC-st harjastega, mis sobib ideaalselt lahtise mustuse eemaldamiseks sise- ja välialadel. Keere võimaldab paigaldada Kärcheri vastava puidust käepideme.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|Alumiinium / PP
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,3
|Pakendi kaal (kg)
|0,3
|Pikkus (mm)
|1000
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|1040 x 160 x 270
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - kuivpuhastus
- Pühkimine