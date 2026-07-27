TTS Jäätmekorjaja, 100 cm 1tk

100 cm pikk ergonoomiline prügikogur jämeda mustuse mugavaks korjamiseks.

60 cm lai luud puidust plaadi ja vastupidavate kõvade PVC-st harjastega, mis sobib ideaalselt lahtise mustuse eemaldamiseks sise- ja välialadel. Keere võimaldab paigaldada Kärcheri vastava puidust käepideme.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Materjal Alumiinium / PP
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,3
Pakendi kaal (kg) 0,3
Pikkus (mm) 1000
Mõõdud, pakendatult (mm) 1040 x 160 x 270
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - kuivpuhastus
  • Pühkimine