TTS Cindy prügikogumiskast 4tk
Tööstuslik prügikast rataste ja ergonoomilise käepidemega välitingimustes kasutamiseks, maht 15 L.
Lapp pindade käsitsi puhastamiseks. Ideaalne siledatele pindadele. Terase, kroomi, keraamika jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|sinine / kollane
|Materjal
|PP / Teras
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|1,7
|Pakendi kaal (kg)
|2,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|350 x 240 x 880
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|350 x 240 x 880
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - kuivpuhastus