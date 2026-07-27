TTS Cindy prügikogumiskast 4tk

Tööstuslik prügikast rataste ja ergonoomilise käepidemega välitingimustes kasutamiseks, maht 15 L.

Lapp pindade käsitsi puhastamiseks. Ideaalne siledatele pindadele. Terase, kroomi, keraamika jaoks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus sinine / kollane
Materjal PP / Teras
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 1,7
Pakendi kaal (kg) 2,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 350 x 240 x 880
Mõõdud, pakendatult (mm) 350 x 240 x 880
TTS Cindy prügikogumiskast 4tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - kuivpuhastus