TTS Kühvel kummiprofiiliga ja pühkimisliuguriga 1tk
Hügieeniline pühkimise kogumissüsteem. Pühkimisliuguri jooksik on valmistatud kummist, kühvlil on ergonoomiline käepide kummiprofiiliga.
60 cm laiune padjatald on ideaalne lisand Kärcheri takjakinnitusega tolmulapile (60 cm) ja tolmu siduvatele lappidele kuivpuhastuseks. Padja tekstuuriga vaht kohandub väga tõhusalt puhastatava pinnaga ja parandab seega puhastustulemuse kvaliteeti. Vajadusel saab padjatalda igal ajal lihtsalt vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Roheline
|Materjal
|ABS plastik / Alumiinium / PP / / kumm
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|1
|Pakendi kaal (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|320 x 150 x 970
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|320 x 150 x 970
Kasutusvaldkonnad
- Pühkimine