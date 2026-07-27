60 cm laiune padjatald on ideaalne lisand Kärcheri takjakinnitusega tolmulapile (60 cm) ja tolmu siduvatele lappidele kuivpuhastuseks. Padja tekstuuriga vaht kohandub väga tõhusalt puhastatava pinnaga ja parandab seega puhastustulemuse kvaliteeti. Vajadusel saab padjatalda igal ajal lihtsalt vahetada.