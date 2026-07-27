TTS Universaalne kühvli ja harja komplekt 1tk
Universaalne harjakomplekt, mis koosneb luuast ja kühvlist. Värvus: sinine.
Tugev universaalne harjakomplekt, mis sobib lahtise mustuse pühkimiseks. Koosneb stabiilse käepidemega luuast ja kühvlist. Värv: sinine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|STANDARD / CLASSIC
|Värvus
|sinine / kollane
|Materjal
|PP / PET
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,2
|Pakendi kaal (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|335 x 231 x 98
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|335 x 231 x 98
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Pühkimine