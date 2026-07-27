TTS Universaalne kühvli ja harja komplekt 1tk

Universaalne harjakomplekt, mis koosneb luuast ja kühvlist. Värvus: sinine.

Tugev universaalne harjakomplekt, mis sobib lahtise mustuse pühkimiseks. Koosneb stabiilse käepidemega luuast ja kühvlist. Värv: sinine.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm STANDARD / CLASSIC
Värvus sinine / kollane
Materjal PP / PET
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,2
Pakendi kaal (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 335 x 231 x 98
Mõõdud, pakendatult (mm) 335 x 231 x 98
TTS Universaalne kühvli ja harja komplekt 1tk
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Kasutusvaldkonnad
  • Pühkimine