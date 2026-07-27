Universaalse mopina välja töötatud, punaste aasade ja ECO!Mop avaldab muljet ühtlase ja tihedalt paigutatud aasade jaotusega suurepärase mustuse kogumisvõime jaoks. Kõrge mikrokiu sisaldusega polüesteraasad aitavad kaasa puhastamisele serva lähedalt ja korjavad lahtise mustuse nurkadest ja servadelt. Lapp sobib ideaalselt tööstuspuhastuseks ja teistesse piirkondadesse, kus on palju mustust, samuti ebatasastele põrandatele. Tänu värvikoodisüsteemile saab mopilapi selgelt määrata teatud puhastatavale osale ja ristreostust ennetatakse tõhusalt. ECO!Mop süsteem sobib kasutamiseks nii lame mopi süsteemis koos topeltämbrikäru või ühekordse ämbrikäru ja pressiga kui ka eelniisutatud rakenduste jaoks. Valage üle mopilapi 250 protsenti surnud kaalust. Teine samm ala kuivaks pühkimiseks ei ole üldiselt kummagi meetodi puhul vajalik.