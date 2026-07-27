Tänu peenetele mikrokiududele muljetavaldava tolmu, mustuse ja niiskuse imendumisega üheetapilisel pühkimisel siledatel ja kergelt tekstuuriga põrandatel: Kärcheri lühikeste kiududega mikrokiudlapp. Lapi hästi tasakaalustatud libisemisomadused võimaldavad vaevata töötamist ja seega pikemaid, väsimusevabu rakendusi. Mopil on õmmeldud nurgad ja kokku 4 aasa värvides sinine, punane, kollane ja roheline. Selle värvikoodisüsteemiga saab lapi selgelt määrata teatud puhastatavale osale ja ristreostust ennetatakse tõhusalt – aasad, mida ei vajata, lihtsalt lõigatakse ära. Lapp sobib kasutamiseks nii lame mopi süsteemis koos topeltämbrikäru või ühekordse ämbrikäru ja pressiga kui ka eelniisutatud rakenduste jaoks. Valage üle mopilapi 180 protsenti surnud kaalust. Teine samm ala kuivaks pühkimiseks ei ole üldiselt kummagi meetodi puhul vajalik.