TTS PVC harja põrkmeseadmega, 34 cm 1tk
Siseruumide luud polüpropüleenplaadi, PVC pehmete harjaste ja niidiga.
Tolmutussüsteem marli- või antistaatiliste lappidega. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks. Steriliseeritav kuni 120°C.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mustuse tüüp
|Lahtine mustus
|Töölaius (cm)
|34
|Materjal
|PP / PVC
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,3
|Pakendi kaal (kg)
|0,4
|Pikkus (mm)
|340
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|340 x 80 x 110
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - kuivpuhastus
- Pühkimine