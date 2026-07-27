TTS PVC harja põrkmeseadmega, 34 cm 1tk

Siseruumide luud polüpropüleenplaadi, PVC pehmete harjaste ja niidiga.

Tolmutussüsteem marli- või antistaatiliste lappidega. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks. Steriliseeritav kuni 120°C.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Mustuse tüüp Lahtine mustus
Töölaius (cm) 34
Materjal PP / PVC
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,3
Pakendi kaal (kg) 0,4
Pikkus (mm) 340
Mõõdud, pakendatult (mm) 340 x 80 x 110
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - kuivpuhastus
  • Pühkimine