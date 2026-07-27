TTS Hoiatusmärk 1tk
Universaalselt kasutatav hoiatusmärk hõlpsasti arusaadavate piktogrammidega mõlemal küljel libisemisohu hoiatamiseks. Puhastustööde ajal suurema ohutuse tagamiseks.
Siniste aasade ja mikrokiust takjakinnitusega mopp on välja töötatud universaalse mopina kasutamiseks. See avaldab muljet oma ühtlase ja tiheda aasade jaotusega, mis pakuvad silmapaistvat mustuse imendumisvõimet. Eriti teevad kõrge mikrokiu osakaaluga polüesteraasad puhastamise lihtsamaks kuni servani ja eemaldavad usaldusväärselt lahtise mustuse nurkadest ja servadelt. Mikrokiud aasmopp sobib ideaalselt kasutamiseks eelniisutamise või pihustamise meetodiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|PP
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,7
|Pakendi kaal (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|500 x 230
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|500 x 230 x 600
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus