TTS Hoiatusmärk 1tk

Universaalselt kasutatav hoiatusmärk hõlpsasti arusaadavate piktogrammidega mõlemal küljel libisemisohu hoiatamiseks. Puhastustööde ajal suurema ohutuse tagamiseks.

Siniste aasade ja mikrokiust takjakinnitusega mopp on välja töötatud universaalse mopina kasutamiseks. See avaldab muljet oma ühtlase ja tiheda aasade jaotusega, mis pakuvad silmapaistvat mustuse imendumisvõimet. Eriti teevad kõrge mikrokiu osakaaluga polüesteraasad puhastamise lihtsamaks kuni servani ja eemaldavad usaldusväärselt lahtise mustuse nurkadest ja servadelt. Mikrokiud aasmopp sobib ideaalselt kasutamiseks eelniisutamise või pihustamise meetodiga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Materjal PP
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,7
Pakendi kaal (kg) 0,8
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 500 x 230
Mõõdud, pakendatult (mm) 500 x 230 x 600
TTS Hoiatusmärk 1tk
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Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus