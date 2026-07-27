Siniste aasade ja mikrokiust takjakinnitusega mopp on välja töötatud universaalse mopina kasutamiseks. See avaldab muljet oma ühtlase ja tiheda aasade jaotusega, mis pakuvad silmapaistvat mustuse imendumisvõimet. Eriti teevad kõrge mikrokiu osakaaluga polüesteraasad puhastamise lihtsamaks kuni servani ja eemaldavad usaldusväärselt lahtise mustuse nurkadest ja servadelt. Mikrokiud aasmopp sobib ideaalselt kasutamiseks eelniisutamise või pihustamise meetodiga.