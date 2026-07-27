Mikrokiud takjakinnitusega mopp on spetsiaalselt välja töötatud puhastustööde jaoks hügieenitundlikes piirkondades, nagu hooldusasutused. See on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja sellel on käepärane takjakinnitus lihtsaks kinnitamiseks ja eemaldamiseks mopi hoidjalt. Tänu oma lühikese kiududega struktuurile sobib mopp ideaalselt siledate ja kergelt tekstuuriga kõvade põrandate puhastamiseks. Takjakinnitusega mopi peened mikrokiud pakuvad mitte ainult hästi tasakaalustatud, vaevata libisemisomadusi, vaid ka suurepärast niiskuse ja seega ka mustuse ning tolmu imendumist. Lühikeste kiududega mopi külgedel olevad laiemad servad eemaldavad usaldusväärselt lahtise mustuse nurkadest ja soppidest. 40 sentimeetri laiust mopi katet saab kasutada nii pihustamise meetodi kui ka eelniisutatud rakenduste jaoks.