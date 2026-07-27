Mikrokiudlapp ühildub kõigi tavaliste taskukinnitusega mopi hoidjatega ja seda saab kasutada nii rakendusteks topeltämbrikäru, ühekordse ämbrikäru ja pressiga kui ka pihustamise meetodi jaoks. Tänu mikrokiu, polüestri ja jämedatest polüamiidkiududest valmistatud abrasiivsete ribade materjalisegule saab isegi kangekaelse mustuse vaevata eemaldada. Mikrokiudlapp ühildub kõigi tavaliste taskukinnitusega kokkuklapitavate mopi hoidjatega ja seda saab kasutada nii rakendusteks topeltämbrikäru, ühekordse ämbrikäru ja pressiga kui ka pihustamise meetodi jaoks.