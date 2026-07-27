TTS 60-liitrine jalapedaaliga prügikast kaanega 1tk
60-liitrise mahuga pedaaliga prügikast, mis on valmistatud vastupidavast, taaskasutatavast plastikust. Sobib prügikottidele mõõtmetega 70 × 110 cm. Lõhna neelava kassettkarbiga.
Mikrokiudlapp ühildub kõigi tavaliste taskukinnitusega mopi hoidjatega ja seda saab kasutada nii rakendusteks topeltämbrikäru, ühekordse ämbrikäru ja pressiga kui ka pihustamise meetodi jaoks. Tänu mikrokiu, polüestri ja jämedatest polüamiidkiududest valmistatud abrasiivsete ribade materjalisegule saab isegi kangekaelse mustuse vaevata eemaldada. Mikrokiudlapp ühildub kõigi tavaliste taskukinnitusega kokkuklapitavate mopi hoidjatega ja seda saab kasutada nii rakendusteks topeltämbrikäru, ühekordse ämbrikäru ja pressiga kui ka pihustamise meetodi jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|PP
|Mahutavus (l)
|60
|Värvus
|Valge
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,6
|Pakendi kaal (kg)
|4,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|500 x 360 x 680
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|500 x 360 x 680
Kasutusvaldkonnad
- Jäätmekäitlus