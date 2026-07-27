TTS Smile 20 1tk
120 L kotihoidja kaane, pedaali, 125 mm tagarataste ja 80 mm esiratastega.
Traditsiooniline puidust käepide. Ideaalne poolprofessionaalseks kasutamiseks. Mary luua käepide, kood 00005541.
Omadused ja tulu
Lihtsasti käsitsetav
- Praktiline: varustatud rataste ja ergonoomilise käepidemega lihtsaks transportimiseks
Kerge ja vastupidav
- Löögikindel: valmistatud täielikult roostevabast terasest ja polüpropüleenist
Lihtne hooldus ja puhastamine
- Lihtne hooldada: siledad pinnad ja tühimike puudumine hõlbustavad puhastamist ja tagavad kõrge hügieenitaseme
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|PP
|Mahutavus (l)
|120
|Värvus
|Hall/valge
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|11,5
|Pakendi kaal (kg)
|13,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|990 x 540 x 1140