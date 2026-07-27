TTS Smile 20 1tk

120 L kotihoidja kaane, pedaali, 125 mm tagarataste ja 80 mm esiratastega.

Traditsiooniline puidust käepide. Ideaalne poolprofessionaalseks kasutamiseks. Mary luua käepide, kood 00005541.

Omadused ja tulu
Lihtsasti käsitsetav
  • Praktiline: varustatud rataste ja ergonoomilise käepidemega lihtsaks transportimiseks
Kerge ja vastupidav
  • Löögikindel: valmistatud täielikult roostevabast terasest ja polüpropüleenist
Lihtne hooldus ja puhastamine
  • Lihtne hooldada: siledad pinnad ja tühimike puudumine hõlbustavad puhastamist ja tagavad kõrge hügieenitaseme
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Materjal PP
Mahutavus (l) 120
Värvus Hall/valge
Kogus (tk.) 1
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 11,5
Pakendi kaal (kg) 13,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 990 x 540 x 1140
Mõõdud, pakendatult (mm) 990 x 540 x 1140
TTS Smile 20 1tk