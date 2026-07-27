TTS Aluspadja hoidja pöördlukuga 1tk
Kärcheri liigutatava liigendiga padjahoidja. Kasutamiseks koos puhastuspatjadega põrandate ja pindade intensiivseks, mehaaniliseks puhastamiseks.
Praktilised takjaribad teevad 60 cm padjatalda kinnitamise sellele 60 cm laiale tolmulapile uskumatult lihtsaks. Kasutamisel koos Kärcheri tolmu siduvate lappidega, annab see kiireid ja põhjalikke tulemusi põrandate kuivpuhastamisel. Märkus: padjatald, käepide ja tolmu siduvad lapid ei kuulu tarnekomplekti.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|PP
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 / 100 / 200
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus