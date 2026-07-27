Praktilised takjaribad teevad 60 cm padjatalda kinnitamise sellele 60 cm laiale tolmulapile uskumatult lihtsaks. Kasutamisel koos Kärcheri tolmu siduvate lappidega, annab see kiireid ja põhjalikke tulemusi põrandate kuivpuhastamisel. Märkus: padjatald, käepide ja tolmu siduvad lapid ei kuulu tarnekomplekti.