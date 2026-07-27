TTS Mopi alus käepidemega 1tk
Kärcheri padjahoidja puhastuspadjade jaoks. Ideaalne põrandate ja pindade intensiivseks, mehaaniliseks puhastamiseks.
Väga abrasiivne, roheline puhastuspadi mis tahes vastupidava pinna sügav- ja hoolduspuhastuseks. Roheline puhastuspadi on mitmekülgne ja tänu oma kompaktsele suurusele sobib eriti hästi vastupidavate põrandate ja masinatega ligipääsmatute pindade intensiivseks puhastamiseks. Põrandapuhastuseks soovitame kasutada seda koos meie sobiva padjahoidjaga, millel on käepide ja liigend, ning Kärcheri käepidemega padjahoidjat pindade käsitsi kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|PP
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 / 100 / 65
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Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus
- Pind – märgpuhastus