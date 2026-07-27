TTS Mopi alus käepidemega 1tk

Kärcheri padjahoidja puhastuspadjade jaoks. Ideaalne põrandate ja pindade intensiivseks, mehaaniliseks puhastamiseks.

Väga abrasiivne, roheline puhastuspadi mis tahes vastupidava pinna sügav- ja hoolduspuhastuseks. Roheline puhastuspadi on mitmekülgne ja tänu oma kompaktsele suurusele sobib eriti hästi vastupidavate põrandate ja masinatega ligipääsmatute pindade intensiivseks puhastamiseks. Põrandapuhastuseks soovitame kasutada seda koos meie sobiva padjahoidjaga, millel on käepide ja liigend, ning Kärcheri käepidemega padjahoidjat pindade käsitsi kasutamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Materjal PP
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 / 100 / 65
TTS Mopi alus käepidemega 1tk
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Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
  • Pind – märgpuhastus
Lisatarvikud