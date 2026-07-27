Avatud välimised narmad – mis on spetsiaalselt loodud suurepäraseks jämeda tolmu kogumiseks ja tolmu sidumiseks servade, tooli- ja lauajalgade ümber – muudavad pestava, 120 cm laia Kärcheri tolmumopi, mis on valmistatud 100 protsenti puuvillast, ideaalseks siledatel pindadel kuivpuhastuseks piirkondades, mis on täis esemeid ja mööblit, nagu klassiruumid, koosolekuruumid, spordisaalid ja kaubanduskeskused. Lisaks on keskses puhastuspiirkonnas lühikestel avatud narmadel suurepärane tolmu kinnipidamisvõime – omadus, mida saab veelgi parandada, kasutades tolmukinnitustoodet. 120 cm laiune puuvillane tolmumopp on mõeldud kasutamiseks koos 120 cm tolmumopi hoidjaga.