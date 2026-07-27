TTS Mopi aluse aluspadi, valge 1tk

Kärcheri valge, mitmekülgne puhastuspadi põrandate ja pindade intensiivseks puhastamiseks.

120 cm tolmumopi hoidja 120 cm Kärcheri tolmumoppidele. Ideaalne regulaarseks, kuivaks tolmutamiseks suurtel, avatud aladel, nagu spordisaalid ja laopinnad. Jäik käepideme ühendus aitab pindade puhastamisel edasisuunaliste liigutustega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Mustuse tüüp Tugevalt nakkuv mustus
Materjal PET/PA
Määrdumise aste Madal
Kogus (tk.) 1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 / 120 / 20
TTS Mopi aluse aluspadi, valge 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
  • Pind – märgpuhastus