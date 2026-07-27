Ühildub kõigi tavaliste taskukinnitusega kokkuklapitavate hoidjatega, mopp, mille aasad ja välimised narmad on valmistatud kvaliteetsest puuvillast, on mõeldud vedelike optimaalseks eemaldamiseks, ideaalne intensiivseks põrandapuhastuseks piirkondades, kus on kõrge mustuse tase, näiteks tööstuskeskkondades, ja ebatasastel pindadel. Vastupidav ja väga vastupidav puuvillane mopp sisaldab ka väikest kogust polüestrit, et muuta lõng vastupidavamaks ja võimeliseks säilitama oma kuju; tufting-aasasüsteem võimaldab lõnga kinnitada otse alusmaterjali külge. Lisaks tagab topeltõmblus kõrgeima stressiga kohtades parima võimaliku vastupidavuse – nii puhastamise ajal kui ka mopi välja pesemisel. Kuigi mopi sisemisel alal olevad aasad eemaldavad mustuse tõhusalt ja põhjalikult, eemaldavad kaks rida välimiste narmastega ka lahtise jämeda mustuse perifeersetel aladel. Soovitame kasutada moppi koos Kärcheri topeltämbrikäru või ühekordse ämbrikäru ja pressiga.