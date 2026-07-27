Välja töötatud ohutuse suurendamiseks ja õnnetuste vältimiseks puhastustööde ajal kolmandatele isikutele: Kärcheri universaalne kahepoolne hoiatusmärk, mida saab kasutada sõltumata keelebarjääridest. Kergesti arusaadavad piktogrammid mõlemal küljel hoiatavad libisemisohu eest, kus puhastustöid tehakse. Hoiatusmärk on kollane väga hea nähtavuse tagamiseks, voldib kokku ruumi säästvaks hoiustamiseks ja on samavõrra lihtne üles seada. Integreeritud konks ja kinnitusklamber tagavad, et seda saab kiiresti ja lihtsalt kinnitada puhastuskäru külge ohutuks transportimiseks. Sile pind on eriti lihtne hooldada ja seda saab vajadusel puhtaks pühkida.