Meie 3 × 200 sentimeetri pikkused teleskoopvarsad võimaldavad ohutuid puhastustöid ka suurtel kõrgustel otse maapinnalt. Nende eriline pikkus muudab redeli või muude tööriistade kasutamise üleliigseks, spetsiaalselt reguleeritud lükandplokk hoiab ära varda pöörlemise, ohutuskonts ja kinnituskaitse tagavad ohutu käsitsemise. Hoolikalt töödeldud, väga tugev teleskoopvars on valmistatud kvaliteetsest alumiiniumist ja plastikust.