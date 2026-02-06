Kuivjääpuhasti IB 10/15 L2P Advanced

IB 10/15 L2P Advanced on uusima põlvkonna kuivjääprits, millel on integreeritud kuivjää tootmine. Suur puhastusjõudlus, ideaalne tööstuslikeks rakendusteks.

Omadused ja tulu
Ergonoomiline pihustuspüstol
  • Otsaku kiire ja lihtne vahetamine tänu kiirvabastusega liitmikele.
  • Integreeritud valgustusega.
  • Jää pritsimisfunktsiooni sisse- ja väljalülitamise nupp asub pesupüstolil.
Lihtne ja intuitiivne töötamine
  • Surve, töötunnid ja hoolduseni jäänud aeg kuvatakse ekraanil.
  • Kuivjää kogust saab reguleerida nupu abil.
  • Integreeritud olekuekraan ja abisüsteemid, näiteks valitud surveastme jälgimiseks.
Kuivjää ohutu pritsimine
  • Süsihappegaas väljub väljalaskevoolikust.
  • Ohutu käsitsemine, kontakt kuivjääpelletitega puudub.
  • Iselukustuv püstol.
Kompaktne ja mobiilne disain
  • Rattad ja käepidemed tagavad mobiilsuse ja ohutu transpordi.
  • Eraldi hoiuvõimalus kõikidele komponentidele. Tarvikute integreeritud hoiukohad.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühendusvõimsus (kW) 1,1
Korpus/raam Pöörlev plastist korpus
Testija CE
Kaabli pikkus (m) 5,5
Õhusurve (bar/MPa) 0,7 - 10 / 0,07 - 1
Õhuvoolu (m³/min) 0,07 - 1,55
Helirõhutase (dB(A)) 95
Kuivjääpelletid (läbimõõt) (mm) 2,5
Kuivjää tarbimine (kg/h) 2 - 15
Vedela CO2 kulu (kg/h) 20 - 60
Faaside arv (Ph) 1
Sagedus (Hz) 50 - 60
Pinge (V) 220 - 230
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 84
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 84
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 898 x 565 x 935
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Puhastamiseks tootmisseadmetele, näiteks pritsvaluvormidele, konveiersüsteemidele ja käitlussüsteemidele jne.
  • Masinate, mootori komponentide, vormide ja tihenduspindade puhastamiseks
  • Juhtkappide, elektrikomponentide ja juhtelementide puhastamiseks
  • Polstri ja tekstiilide puhastamiseks
  • Aiatööriistade ja robotmuruniidukite puhastamiseks
Lisatarvikud