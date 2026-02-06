Kuivjääpuhasti IB 10/15 L2P Advanced
IB 10/15 L2P Advanced on uusima põlvkonna kuivjääprits, millel on integreeritud kuivjää tootmine. Suur puhastusjõudlus, ideaalne tööstuslikeks rakendusteks.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline pihustuspüstol
- Otsaku kiire ja lihtne vahetamine tänu kiirvabastusega liitmikele.
- Integreeritud valgustusega.
- Jää pritsimisfunktsiooni sisse- ja väljalülitamise nupp asub pesupüstolil.
Lihtne ja intuitiivne töötamine
- Surve, töötunnid ja hoolduseni jäänud aeg kuvatakse ekraanil.
- Kuivjää kogust saab reguleerida nupu abil.
- Integreeritud olekuekraan ja abisüsteemid, näiteks valitud surveastme jälgimiseks.
Kuivjää ohutu pritsimine
- Süsihappegaas väljub väljalaskevoolikust.
- Ohutu käsitsemine, kontakt kuivjääpelletitega puudub.
- Iselukustuv püstol.
Kompaktne ja mobiilne disain
- Rattad ja käepidemed tagavad mobiilsuse ja ohutu transpordi.
- Eraldi hoiuvõimalus kõikidele komponentidele. Tarvikute integreeritud hoiukohad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,1
|Korpus/raam
|Pöörlev plastist korpus
|Testija
|CE
|Kaabli pikkus (m)
|5,5
|Õhusurve (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Õhuvoolu (m³/min)
|0,07 - 1,55
|Helirõhutase (dB(A))
|95
|Kuivjääpelletid (läbimõõt) (mm)
|2,5
|Kuivjää tarbimine (kg/h)
|2 - 15
|Vedela CO2 kulu (kg/h)
|20 - 60
|Faaside arv (Ph)
|1
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Pinge (V)
|220 - 230
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|84
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|84
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|898 x 565 x 935
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Puhastamiseks tootmisseadmetele, näiteks pritsvaluvormidele, konveiersüsteemidele ja käitlussüsteemidele jne.
- Masinate, mootori komponentide, vormide ja tihenduspindade puhastamiseks
- Juhtkappide, elektrikomponentide ja juhtelementide puhastamiseks
- Polstri ja tekstiilide puhastamiseks
- Aiatööriistade ja robotmuruniidukite puhastamiseks