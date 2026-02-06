Kuivpühkija KM 70/20 C 2SB
Omadused ja tulu
Rullikharja ja külgharju on võimalik pidevalt reguleeridaSamm-sammult reguleeritav kontaktrõhk optimaalsete harjamistulemuste saavutamiseks. Kontaktrõhu reguleerimine vähendab harjamisrulli kulumist. Harjaste kaitsmiseks saab harjamisrulli ja külgmisi harju täielikult koormast vabastada.
TolmufilterTolmufilter puhastab väljahingatavat õhku tõhusalt ja takistab tolmu lendamist harjamise ajal. Filtrisüsteem filtri kiireks ja lihtsaks vahetamiseks kergesti ligipääsetav.
Süsteem Home-BaseMugav lisavarustuse, nagu ämbrid ja prügikorjajad, hoiustamine. Tarvikud saab hoida käepärast lükkekäepideme taskus.
Suur prügikonteiner
- Konteineri ergonoomiline sang konteineri lihtsaks käsitsemiseks ja tühjendamiseks.
Reguleeritav lükkesang
- Suurepärane ergonoomika tänu kolmeetapilisele reguleerimisvõimalusele.
- Kokkuvolditav, et tagada ruumisäästlik hoiustamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Manuaalne
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3920
|Töölaius (mm)
|480
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|700
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|980
|Konteiner maht bruto/neto (l)
|45 / 20
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|22
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|22
|Pakendi kaal (kg)
|27,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|989 / 800 / 416
Scope of supply
- Peene tolmu filter
Seadmed
- Manuaalne pühkimisajam
- Reguleeritav peamine rullhari
- Kokkuvolditav lükkesang
- Prügikühvli põhimõte
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
Kasutusvaldkonnad
- Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
- Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
- Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
- Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse
