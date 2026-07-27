Kärcheri 90.juubel: käsitsi juhitav harjamis- ja imemismasin KM 70/20 C 2SB juubeli erimudel puhastab kahe külgmise harja ja harjamisrulliga. Kombineerituna käsitsi juhtimisega muutub nii sise- kui ka välistingimustes puhastamine lihtsaks ja tõhusaks: KM 70/20 C 2SB juubeli erimudeli pindala jõudlus on üheksa korda suurem kui luuaga. Harjamisrulli saab reguleerida kuuel erineval kõrgusel ning koos pidevalt reguleeritavate külgmiste harjadega saavutatakse optimaalne puhastustulemus erinevatel põrandapindadel. Kasutatav filter muudab harjamise praktiliselt tolmuvabaks. Kõrgusega reguleeritav käepide ja lisavarustuse (nagu ämbrid ja prügikorjajad) transportimiseks mõeldud Home Base süsteem tagavad ergonoomilise kasutamise. See tähendab, et prügi saab koos tolmu ja mustusega kõrvaldada ühe korraga. Töö lõppedes saab KM 70/20 C 2SB Anniversary Editioni parkimispositsioonis ruumisäästlikult hoiustada. Ainult komplekti kuuluvad: prügikorjaja ja tarvikukott.