Kuivpühkija KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition
Optimaalsed puhastustulemused nii sees kui väljas: käsitsi juhitav harjamis- ja imemismasin KM 70/20 C 2SB juubeli erimudel kahe külgmise harjaga tagab suurepärase pindala jõudluse ja praktiliselt tolmuvaba harjamise.
Kärcheri 90.juubel: käsitsi juhitav harjamis- ja imemismasin KM 70/20 C 2SB juubeli erimudel puhastab kahe külgmise harja ja harjamisrulliga. Kombineerituna käsitsi juhtimisega muutub nii sise- kui ka välistingimustes puhastamine lihtsaks ja tõhusaks: KM 70/20 C 2SB juubeli erimudeli pindala jõudlus on üheksa korda suurem kui luuaga. Harjamisrulli saab reguleerida kuuel erineval kõrgusel ning koos pidevalt reguleeritavate külgmiste harjadega saavutatakse optimaalne puhastustulemus erinevatel põrandapindadel. Kasutatav filter muudab harjamise praktiliselt tolmuvabaks. Kõrgusega reguleeritav käepide ja lisavarustuse (nagu ämbrid ja prügikorjajad) transportimiseks mõeldud Home Base süsteem tagavad ergonoomilise kasutamise. See tähendab, et prügi saab koos tolmu ja mustusega kõrvaldada ühe korraga. Töö lõppedes saab KM 70/20 C 2SB Anniversary Editioni parkimispositsioonis ruumisäästlikult hoiustada. Ainult komplekti kuuluvad: prügikorjaja ja tarvikukott.
Omadused ja tulu
Rullikharja ja külgharju on võimalik pidevalt reguleeridaSamm-sammult reguleeritav kontaktrõhk optimaalsete harjamistulemuste saavutamiseks. Kontaktrõhu reguleerimine vähendab harjamisrulli kulumist. Harjaste kaitsmiseks saab harjamisrulli ja külgmisi harju täielikult koormast vabastada.
TolmufilterTolmufilter puhastab väljahingatavat õhku tõhusalt ja takistab tolmu lendamist harjamise ajal. Filtrisüsteem filtri kiireks ja lihtsaks vahetamiseks kergesti ligipääsetav.
Süsteem Home-BaseMugav lisavarustuse, nagu ämbrid ja prügikorjajad, hoiustamine. Tarvikud saab hoida käepärast lükkekäepideme taskus.
Suur prügikonteiner
- Konteineri ergonoomiline sang konteineri lihtsaks käsitsemiseks ja tühjendamiseks.
Reguleeritav lükkesang
- Suurepärane ergonoomika tänu kolmeetapilisele reguleerimisvõimalusele.
- Kokkuvolditav, et tagada ruumisäästlik hoiustamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Manuaalne
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3920
|Töölaius (mm)
|480
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|700
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|980
|Konteiner maht bruto/neto (l)
|45 / 20
|Värvus
|Must
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|21,8
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|22
|Pakendi kaal (kg)
|27,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|989 / 800 / 416
Scope of supply
- Peene tolmu filter
- Prügikorjaja
- Lisatarvikute kott
Seadmed
- Manuaalne pühkimisajam
- Reguleeritav peamine rullhari
- Kokkuvolditav lükkesang
- Prügikühvli põhimõte
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
Kasutusvaldkonnad
- Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
- Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
- Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
- Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse
Lisatarvikud
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