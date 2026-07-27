Kuivpühkija KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition

Optimaalsed puhastustulemused nii sees kui väljas: käsitsi juhitav harjamis- ja imemismasin KM 70/20 C 2SB juubeli erimudel kahe külgmise harjaga tagab suurepärase pindala jõudluse ja praktiliselt tolmuvaba harjamise.

Kärcheri 90.juubel: käsitsi juhitav harjamis- ja imemismasin KM 70/20 C 2SB juubeli erimudel puhastab kahe külgmise harja ja harjamisrulliga. Kombineerituna käsitsi juhtimisega muutub nii sise- kui ka välistingimustes puhastamine lihtsaks ja tõhusaks: KM 70/20 C 2SB juubeli erimudeli pindala jõudlus on üheksa korda suurem kui luuaga. Harjamisrulli saab reguleerida kuuel erineval kõrgusel ning koos pidevalt reguleeritavate külgmiste harjadega saavutatakse optimaalne puhastustulemus erinevatel põrandapindadel. Kasutatav filter muudab harjamise praktiliselt tolmuvabaks. Kõrgusega reguleeritav käepide ja lisavarustuse (nagu ämbrid ja prügikorjajad) transportimiseks mõeldud Home Base süsteem tagavad ergonoomilise kasutamise. See tähendab, et prügi saab koos tolmu ja mustusega kõrvaldada ühe korraga. Töö lõppedes saab KM 70/20 C 2SB Anniversary Editioni parkimispositsioonis ruumisäästlikult hoiustada. Ainult komplekti kuuluvad: prügikorjaja ja tarvikukott.

Omadused ja tulu
Kuivpühkija KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition: Rullikharja ja külgharju on võimalik pidevalt reguleerida
Rullikharja ja külgharju on võimalik pidevalt reguleerida
Samm-sammult reguleeritav kontaktrõhk optimaalsete harjamistulemuste saavutamiseks. Kontaktrõhu reguleerimine vähendab harjamisrulli kulumist. Harjaste kaitsmiseks saab harjamisrulli ja külgmisi harju täielikult koormast vabastada.
Kuivpühkija KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition: Tolmufilter
Tolmufilter
Tolmufilter puhastab väljahingatavat õhku tõhusalt ja takistab tolmu lendamist harjamise ajal. Filtrisüsteem filtri kiireks ja lihtsaks vahetamiseks kergesti ligipääsetav.
Kuivpühkija KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition: Süsteem Home-Base
Süsteem Home-Base
Mugav lisavarustuse, nagu ämbrid ja prügikorjajad, hoiustamine. Tarvikud saab hoida käepärast lükkekäepideme taskus.
Suur prügikonteiner
  • Konteineri ergonoomiline sang konteineri lihtsaks käsitsemiseks ja tühjendamiseks.
Reguleeritav lükkesang
  • Suurepärane ergonoomika tänu kolmeetapilisele reguleerimisvõimalusele.
  • Kokkuvolditav, et tagada ruumisäästlik hoiustamine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Manuaalne
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 3920
Töölaius (mm) 480
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 700
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 980
Konteiner maht bruto/neto (l) 45 / 20
Värvus Must
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 21,8
Kaal töövalmis olekus (kg) 22
Pakendi kaal (kg) 27,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 989 / 800 / 416

Scope of supply

  • Peene tolmu filter
  • Prügikorjaja
  • Lisatarvikute kott

Seadmed

  • Manuaalne pühkimisajam
  • Reguleeritav peamine rullhari
  • Kokkuvolditav lükkesang
  • Prügikühvli põhimõte
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Kasutamiseks sisetingimustes
Kasutusvaldkonnad
  • Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
  • Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
  • Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
  • Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse
Lisatarvikud
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