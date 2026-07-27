Kuivpühkija KM 70/20 C 2SB Go!Further
KM 70/20 C 2SB Go!Further on musta eriväljaande mehaaniline pühkimismasin sise- ja välitingimustesse, mis on valmistatud enam kui 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja mille eksklusiivseks lisatarvikuks on prügihaarats.
Piiratud eriväljaande must mehaaniline pühkimismasin KM 70/20 C Go!Further, mis on valmistatud enam kui 30 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja varustatud eksklusiivsete lisatarvikutega, puhastab tõhusalt sise- ja välispindu kahe külgharja ja pühkimisrullikuga. Kombineerituna käsitsi juhtimisega muutub puhastamine lihtsaks ja tõhusaks: KM 70/20 C 2SB Go!Further pindala jõudlus on 9 korda suurem kui tavalisel luual. Pühkimisrullikut saab reguleerida kuues astmes ja koos astmeteta reguleeritavate külgharjadega saavutatakse optimaalne puhastustulemus erinevatel põrandatel. Integreeritud filter muudab pühkimise peaaegu tolmuvabaks. Reguleeritava kõrgusega tõukesang tagab ergonoomilise töö. Home Base süsteem võimaldab mugavalt kaasas kanda lisatarvikuid nagu ämber või prügihaarats. See tähendab, et lisaks tolmule ja mustusele saab jäätmed koguda ja kõrvaldada ühe operatsiooniga. Kui töö on tehtud, saab KM 70/20 C 2SB Go!Further tänu parkimisasendile hoiustada ruumisäästlikult. Prügihaarats kuulub eksklusiivselt tarnekomplekti.
Omadused ja tulu
Rullikharja ja külgharju on võimalik pidevalt reguleeridaSamm-sammult reguleeritav kontaktrõhk optimaalsete harjamistulemuste saavutamiseks. Kontaktrõhu reguleerimine vähendab harjamisrulli kulumist. Harjaste kaitsmiseks saab harjamisrulli ja külgmisi harju täielikult koormast vabastada.
TolmufilterTolmufilter puhastab väljahingatavat õhku tõhusalt ja takistab tolmu lendamist harjamise ajal. Filtrisüsteem filtri kiireks ja lihtsaks vahetamiseks kergesti ligipääsetav.
Jätkusuutlikkuse omadusedLisaenergiat pole vaja: mehaaniline ajam võimaldab kasutamist igal ajal ja igal pool.
Süsteem Home-Base
- Mugav lisavarustuse, nagu ämbrid ja prügikorjajad, hoiustamine.
- Tarvikud saab hoida käepärast lükkekäepideme taskus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Manuaalne
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3920
|Töölaius (mm)
|480
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|700
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|980
|Konteiner maht bruto/neto (l)
|45 / 20
|Värvus
|Must
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|23,9
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|22
|Pakendi kaal (kg)
|27,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Ainult seade, kõik plastosad ilma tarvikuteta.
Scope of supply
- Peene tolmu filter
- Prügikorjaja
Seadmed
- Manuaalne pühkimisajam
- Reguleeritav peamine rullhari
- Kokkuvolditav lükkesang
- Prügikühvli põhimõte
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
Kasutusvaldkonnad
- Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
- Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
- Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
- Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse
Lisatarvikud
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