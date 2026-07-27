Piiratud eriväljaande must mehaaniline pühkimismasin KM 70/20 C Go!Further, mis on valmistatud enam kui 30 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja varustatud eksklusiivsete lisatarvikutega, puhastab tõhusalt sise- ja välispindu kahe külgharja ja pühkimisrullikuga. Kombineerituna käsitsi juhtimisega muutub puhastamine lihtsaks ja tõhusaks: KM 70/20 C 2SB Go!Further pindala jõudlus on 9 korda suurem kui tavalisel luual. Pühkimisrullikut saab reguleerida kuues astmes ja koos astmeteta reguleeritavate külgharjadega saavutatakse optimaalne puhastustulemus erinevatel põrandatel. Integreeritud filter muudab pühkimise peaaegu tolmuvabaks. Reguleeritava kõrgusega tõukesang tagab ergonoomilise töö. Home Base süsteem võimaldab mugavalt kaasas kanda lisatarvikuid nagu ämber või prügihaarats. See tähendab, et lisaks tolmule ja mustusele saab jäätmed koguda ja kõrvaldada ühe operatsiooniga. Kui töö on tehtud, saab KM 70/20 C 2SB Go!Further tänu parkimisasendile hoiustada ruumisäästlikult. Prügihaarats kuulub eksklusiivselt tarnekomplekti.