Kuivpühkija KM 70/20 C 2SB Retail
Omadused ja tulu
Rullikharja ja külgharju on võimalik pidevalt reguleeridaSamm-sammult reguleeritav kontaktrõhk optimaalsete harjamistulemuste saavutamiseks. Kontaktrõhu reguleerimine vähendab harjamisrulli kulumist. Harjaste kaitsmiseks saab harjamisrulli ja külgmisi harju täielikult koormast vabastada.
TolmufilterKokkuvolditav, et tagada ruumisäästlik hoiustamine.
Süsteem Home-BaseMugav lisavarustuse, nagu ämbrid ja prügikorjajad, hoiustamine. Tarvikud saab hoida käepärast lükkekäepideme taskus.
Suur prügikonteiner
- Konteineri ergonoomiline sang konteineri lihtsaks käsitsemiseks ja tühjendamiseks.
Reguleeritav lükkesang
- Suurepärane ergonoomika tänu kolmeetapilisele reguleerimisvõimalusele.
- Kokkuvolditav, et tagada ruumisäästlik hoiustamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Manuaalne
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3920
|Töölaius (mm)
|480
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|700
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|980
|Konteiner maht bruto/neto (l)
|45 / 20
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|23,3
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|22
|Pakendi kaal (kg)
|28,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|989 / 800 / 416
Scope of supply
- Peene tolmu filter
Seadmed
- Manuaalne pühkimisajam
- Reguleeritav peamine rullhari
- Kokkuvolditav lükkesang
- Prügikühvli põhimõte
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
Kasutusvaldkonnad
- Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
- Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
- Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
- Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.