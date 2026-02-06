Kuivpühkija KM 105/180 R Bp Classic
Omadused ja tulu
Masina vastupidav konstruktsioon ohutuks tööks
- Täishüdrauliline ajam, peamise rullharja ja külgharja juhtimine.
- Pikendab komponentide ja masina kasutusiga.
- Standardne vilkuv majakas suurendab kasutaja- ja keskkonnaturvalisust.
Prügikühvli põhimõte
- Tagab hea puhastustulemuse ka peene prügi korral.
- Vaevatu jämeda prügi eemaldamine.
- Tekitab vähe tolmu
Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamine
- Intuitiivne kasutus hoobade abil.
- Peamist rullharja ja taskufiltrit saab vahetada hõlpsasti ilma tööriistadeta.
- Lihtne juurdepääs kõikidele peamistele komponentidele.
Tõhus taskufiltri süsteem
- Minimeerib efektiivselt tolmu tootmist pühkimise ajal.
- Saadaval kas lapiku kurdfiltri süsteemi või usaldusväärne ümmarguse filtri süsteemiga.
- Eriti tõhus puhastus tagab pikema kasutusea.
Automaatne filtripuhastus
- Regulaarne puhastamine pikendab filtri kasutusiga.
- Vähendab tolmu teket, isegi ekstreemsetes välitingimustes.
- Töötab usaldusväärselt kõigi saadaolevate filtrisüsteemidega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/kW)
|36 / 2,5
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|6300
|Töölaius (mm)
|780
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1050
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1300
|Aku võimsus (Ah)
|240
|Aku pinge (V)
|36
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Prügikonteiner (l)
|180
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|14
|Töökiirus (km/h)
|6
|Filtri pind (m²)
|5,2
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|530
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|850
|Kaal, sh pakend (kg)
|530
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Scope of supply
- taskufilter
- Rattad, täiskumm
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada (avatud) tootmisruumides, ladudes ja logistikahoonetes
- Sobib kasutamiseks välialadel, laadimisdokkides ja ehitusplatsidel
- Kasutamiseks metalli- ja ehitustööstuses, samuti rasketööstuses