Kuivpühkija KM 105/180 R Bp Classic

Omadused ja tulu
Masina vastupidav konstruktsioon ohutuks tööks
  • Täishüdrauliline ajam, peamise rullharja ja külgharja juhtimine.
  • Pikendab komponentide ja masina kasutusiga.
  • Standardne vilkuv majakas suurendab kasutaja- ja keskkonnaturvalisust.
Prügikühvli põhimõte
  • Tagab hea puhastustulemuse ka peene prügi korral.
  • Vaevatu jämeda prügi eemaldamine.
  • Tekitab vähe tolmu
Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamine
  • Intuitiivne kasutus hoobade abil.
  • Peamist rullharja ja taskufiltrit saab vahetada hõlpsasti ilma tööriistadeta.
  • Lihtne juurdepääs kõikidele peamistele komponentidele.
Tõhus taskufiltri süsteem
  • Minimeerib efektiivselt tolmu tootmist pühkimise ajal.
  • Saadaval kas lapiku kurdfiltri süsteemi või usaldusväärne ümmarguse filtri süsteemiga.
  • Eriti tõhus puhastus tagab pikema kasutusea.
Automaatne filtripuhastus
  • Regulaarne puhastamine pikendab filtri kasutusiga.
  • Vähendab tolmu teket, isegi ekstreemsetes välitingimustes.
  • Töötab usaldusväärselt kõigi saadaolevate filtrisüsteemidega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Elektriline
Veoajam Alalisvoolumootor
Veosild (V/kW) 36 / 2,5
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 6300
Töölaius (mm) 780
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 1050
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1300
Aku võimsus (Ah) 240
Aku pinge (V) 36
Aku tööiga (h) max. 2,5
Prügikonteiner (l) 180
Kallakust ülesronimise võime (%) 14
Töökiirus (km/h) 6
Filtri pind (m²) 5,2
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 530
Kaal töövalmis olekus (kg) 850
Kaal, sh pakend (kg) 530
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1847 x 1065 x 1388

Scope of supply

  • taskufilter
  • Rattad, täiskumm

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Automaatne filtripuhastussüsteem
  • Reguleeritav peamine rullhari
  • Liikuv peamine rullhari, hõljuv
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Prügikühvli põhimõte
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Hüdrauliline tühjendus
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Kasutamiseks sisetingimustes
  • Aku indikaator
  • Töötundide loendur
  • Pühkimisfunktsioon, valitav
  • Külghari tuleb automaatselt välja
Kuivpühkija KM 105/180 R Bp Classic
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutada (avatud) tootmisruumides, ladudes ja logistikahoonetes
  • Sobib kasutamiseks välialadel, laadimisdokkides ja ehitusplatsidel
  • Kasutamiseks metalli- ja ehitustööstuses, samuti rasketööstuses
Lisatarvikud