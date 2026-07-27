Kõrgekvaliteetsed komponendid, täiskummist rattad ja täishüdraulilised mootorid, rullharjad ja külgharjad ning standardvarustusse kuuluv aku ja sellega sobiv laadija muudavad Kärcheri tööstusliku pühkimismasina KM 105/180 R Bp Classic Pack äärmiselt töökindlaks ja vastupidavaks. Võimsa taskufiltrisüsteemiga varustatud masin, mida täiendab tõhus automaatne filtripuhastussüsteem, puhastab pinnad vaevata ka kõige tolmusemates oludes. Masinal on ka valikuliselt tellitav kasutajasõbralik lapiku kurdfiltri süsteem või usaldusväärne ümmarguse filtri süsteem. Lisaks saab pühkimismasin KM 105/180 R Bp Classic Pack hakkama ka suurema mustuse pühkimisega ning on tänu oma kompaktsele disainile äärmiselt tõhus ka mööblit täis siseruumides. See on intuitiivne ja seda on väga lihtne kasutada, kuna sellel on hoovasüsteem, lihtsasti tühjendatav konteiner ja seda on lihtne hooldada.