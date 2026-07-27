Kuivpühkija KM 105/180 R Bp Pack Classic
Aku ja laadija standardvarustuses, kompaktne ja töökindel disain: Kärcheri tööstuslik pühkimismasin KM 105/180 R Bp Classic Pack. Täishüdrauliliste mootoritega ja äärmiselt mitmekülgne.
Kõrgekvaliteetsed komponendid, täiskummist rattad ja täishüdraulilised mootorid, rullharjad ja külgharjad ning standardvarustusse kuuluv aku ja sellega sobiv laadija muudavad Kärcheri tööstusliku pühkimismasina KM 105/180 R Bp Classic Pack äärmiselt töökindlaks ja vastupidavaks. Võimsa taskufiltrisüsteemiga varustatud masin, mida täiendab tõhus automaatne filtripuhastussüsteem, puhastab pinnad vaevata ka kõige tolmusemates oludes. Masinal on ka valikuliselt tellitav kasutajasõbralik lapiku kurdfiltri süsteem või usaldusväärne ümmarguse filtri süsteem. Lisaks saab pühkimismasin KM 105/180 R Bp Classic Pack hakkama ka suurema mustuse pühkimisega ning on tänu oma kompaktsele disainile äärmiselt tõhus ka mööblit täis siseruumides. See on intuitiivne ja seda on väga lihtne kasutada, kuna sellel on hoovasüsteem, lihtsasti tühjendatav konteiner ja seda on lihtne hooldada.
Omadused ja tulu
Masina vastupidav konstruktsioon ohutuks tööksTäishüdrauliline ajam, peamise rullharja ja külgharja juhtimine. Pikendab komponentide ja masina kasutusiga. Standardne vilkuv majakas suurendab kasutaja- ja keskkonnaturvalisust.
Prügikühvli põhimõteTagab hea puhastustulemuse ka peene prügi korral. Vaevatu jämeda prügi eemaldamine. Tekitab vähe tolmu
Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamineIntuitiivne kasutus hoobade abil. Peamist rullharja ja taskufiltrit saab vahetada hõlpsasti ilma tööriistadeta. Lihtne juurdepääs kõikidele peamistele komponentidele.
Tõhus taskufiltri süsteem
- Minimeerib efektiivselt tolmu tootmist pühkimise ajal.
- Saadaval kas lapiku kurdfiltri süsteemi või usaldusväärne ümmarguse filtri süsteemiga.
- Eriti tõhus puhastus tagab pikema kasutusea.
Automaatne filtripuhastus
- Regulaarne puhastamine pikendab filtri kasutusiga.
- Vähendab tolmu teket, isegi ekstreemsetes välitingimustes.
- Töötab usaldusväärselt kõigi saadaolevate filtrisüsteemidega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/kW)
|36 / 2,5
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|6300
|Töölaius (mm)
|780
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1050
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1300
|Aku võimsus (Ah)
|240
|Aku pinge (V)
|36
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Prügikonteiner (l)
|180
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|14
|Töökiirus (km/h)
|6
|Filtri pind (m²)
|5,2
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|850
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|850
|Kaal, sh pakend (kg)
|850
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Scope of supply
- taskufilter
- Rattad, täiskumm
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada (avatud) tootmisruumides, ladudes ja logistikahoonetes
- Sobib kasutamiseks välialadel, laadimisdokkides ja ehitusplatsidel
- Kasutamiseks metalli- ja ehitustööstuses, samuti rasketööstuses