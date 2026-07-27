Algusest peale on meie tööstuslikus pühkimismasinas KM 120/250 R Bp Pack Classic olnud olemas kõik, mida väärtustavad ehitusettevõtted, metallitööstus ja valukojad: tugev tarind töötamiseks suurt võimsust nõudvatel rakendustel tolmuses keskkonnas, heitmevaba, elektriajam ja isegi akud on juba tarnekomplektis. Lisaks on masin nii vaikne, et sobib suurepäraselt kasutamiseks ka müratundlikes sise- ja välispiirkondades. Optimaalse puhastustulemuse tagab uuenduslik paindlik jalajäljesüsteem, mille korral harjad sobituvad optimaalselt vastava pinnaga. Jäme ja peen prügi eemaldatakse usaldusväärselt ja suunatakse kõrgkonteineri hüdrotühjendusega suurde prügikonteinerisse, kusjuures vastupidavat taskufiltrit puhastatakse usaldusväärselt vibromootoriga. Muud praktilised omadused, näiteks vastupidavad täiskummist rehvid, võtavad kokku keeruka üldpaketi.