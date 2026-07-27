Kuivpühkija KM 120/250 R Bp Pack Classic
Akudega standardvarustuses: akutoitega tööstuslik pühkimismasin KM 120/250 R Bp Pack Classic, millel on suur pindalajõudlus heitmevabaks kasutamiseks müratundlikes piirkondades.
Algusest peale on meie tööstuslikus pühkimismasinas KM 120/250 R Bp Pack Classic olnud olemas kõik, mida väärtustavad ehitusettevõtted, metallitööstus ja valukojad: tugev tarind töötamiseks suurt võimsust nõudvatel rakendustel tolmuses keskkonnas, heitmevaba, elektriajam ja isegi akud on juba tarnekomplektis. Lisaks on masin nii vaikne, et sobib suurepäraselt kasutamiseks ka müratundlikes sise- ja välispiirkondades. Optimaalse puhastustulemuse tagab uuenduslik paindlik jalajäljesüsteem, mille korral harjad sobituvad optimaalselt vastava pinnaga. Jäme ja peen prügi eemaldatakse usaldusväärselt ja suunatakse kõrgkonteineri hüdrotühjendusega suurde prügikonteinerisse, kusjuures vastupidavat taskufiltrit puhastatakse usaldusväärselt vibromootoriga. Muud praktilised omadused, näiteks vastupidavad täiskummist rehvid, võtavad kokku keeruka üldpaketi.
Omadused ja tulu
Masina vastupidav konstruktsioon ohutuks tööksSaab rakendada ekstreemsetes välistingimustes. Pikendab komponentide ja masina kasutusiga. Standardne vilkuv majakas suurendab kasutaja- ja keskkonnaturvalisust.
Suur vibratsioonimootoriga taskufilterSuur filtripindala tagab tolmuvaba töö. Tõhus filtripuhastus vibromootoriga. Sobib eriti suurtele tolmukogustele.
Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamineLihtne tehnika koos järeleproovitud komponentidega. Kerge juurdepääs mootoriruumile võimaldab kiiret ja lihtsat teenindust ja hooldust. Peapühkimisrulli ja taskufiltrit saab vahetada ilma tööriistadeta.
Prügikühvli põhimõte
- Tagab hea puhastustulemuse ka peene prügi korral.
- Vaevatu jämeda prügi eemaldamine.
- Tekitab vähe tolmu
Flexible Footrpint Sytem
- Suurepärased pühkimistulemused.
- Harja vähene kulumine.
- Harjade optimaalne kohandamine erinevatele pindadele.
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
- Prügi lihtne ja ohutu tühjendamine.
- Mugav kallutamine kuni 1,42 meetrini.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/kW)
|36 / 5
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|7200
|Töölaius (mm)
|900
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1200
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1500
|Aku võimsus (Ah)
|360
|Aku pinge (V)
|36
|Aku tööiga (h)
|max. 3,5
|Prügikonteiner (l)
|250
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|14
|Töökiirus (km/h)
|6
|Filtri pind (m²)
|6
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|1200
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|1200
|Kaal, sh pakend (kg)
|1200
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- taskufilter
- Rattad, täiskumm
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne ehitussektori ning metallitööstuse ettevõtetele ja valukodadele.
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
- Samuti kasutamiseks avatud saalides, välisladudes, laadimisplatsidel ja ehitusplatsidel