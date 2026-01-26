Meie võimas tööstuslik pühkimismasin KM 120/250 R D Classic sobib eriti keerukatele pindadele. Tugev ehitus, suur prügikonteiner ja vastupidav vibromootoriga taskufilter muudavad selle ideaalseks valikuks karmide rakenduste korral eriti tolmuses ümbruses, näiteks ehitus- ja metallitööstuses, samuti valukodades. Diiselmootoriga masin, millel on täishüdrauliline tagavedu ja pühkimissüsteem, on mõeldud kasutamiseks spetsiaalselt välistingimustes ning avaldab muljet ka oma kasutaja-, hooldus- ja teenindussõbralikkusega. Tänu integreeritud paindlikule jalajäljesüsteemile kohanduvad harjad täiuslikult aluspinnaga ja tagavad koos prügikühvlipõhimõttega suurepärase puhastustulemuse nii peene kui ka jämeda prügi eemaldamisel. Viimaks, koos konteineri hüdrotühjendusega tagab see eemaldatud prahi mugava kõrvaldamise.