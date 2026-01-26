Kuivpühkija KM 120/250 R D Classic
KM 120/250 R D Classic on algtaseme masin tööstuslike pühkimismasinate klassis. See on vastupidav, väikese tarbimisega, võimas ja varustatud täishüdraulilise diiselveoajamiga.
Meie võimas tööstuslik pühkimismasin KM 120/250 R D Classic sobib eriti keerukatele pindadele. Tugev ehitus, suur prügikonteiner ja vastupidav vibromootoriga taskufilter muudavad selle ideaalseks valikuks karmide rakenduste korral eriti tolmuses ümbruses, näiteks ehitus- ja metallitööstuses, samuti valukodades. Diiselmootoriga masin, millel on täishüdrauliline tagavedu ja pühkimissüsteem, on mõeldud kasutamiseks spetsiaalselt välistingimustes ning avaldab muljet ka oma kasutaja-, hooldus- ja teenindussõbralikkusega. Tänu integreeritud paindlikule jalajäljesüsteemile kohanduvad harjad täiuslikult aluspinnaga ja tagavad koos prügikühvlipõhimõttega suurepärase puhastustulemuse nii peene kui ka jämeda prügi eemaldamisel. Viimaks, koos konteineri hüdrotühjendusega tagab see eemaldatud prahi mugava kõrvaldamise.
Omadused ja tulu
Masina vastupidav konstruktsioon ohutuks tööksSaab rakendada ekstreemsetes välistingimustes. Pikendab komponentide ja masina kasutusiga. Standardne vilkuv majakas suurendab kasutaja- ja keskkonnaturvalisust.
Suur vibratsioonimootoriga taskufilterSuur filtripindala tagab tolmuvaba töö. Tõhus filtripuhastus vibromootoriga. Sobib eriti suurtele tolmukogustele.
Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamineLihtne tehnika koos järeleproovitud komponentidega. Kerge juurdepääs mootoriruumile võimaldab kiiret ja lihtsat teenindust ja hooldust. Peapühkimisrulli ja taskufiltrit saab vahetada ilma tööriistadeta.
Prügikühvli põhimõte
- Tagab hea puhastustulemuse ka peene prügi korral.
- Vaevatu jämeda prügi eemaldamine.
- Tekitab vähe tolmu
Flexible Footrpint Sytem
- Suurepärased pühkimistulemused.
- Harja vähene kulumine.
- Harjade optimaalne kohandamine erinevatele pindadele.
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
- Prügi lihtne ja ohutu tühjendamine.
- Mugav kallutamine kuni 1,42 meetrini.
Täiskummist rehvidega hüdrauliline tagavedu
- Suur paindlikkus ja lihtne käsitsemine ka piiratud ruumides.
- Võimaldab ohutut liikumist üle metallist või klaasist teravate esemete.
- Täiskummist rehvid välistavad rehvide tühjenemise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Diisel
|Veoajam
|Neljataktiline mootor
|Mootori tootja
|Yanmar
|Veosild (kW)
|15,8
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|10800
|Töölaius (mm)
|900
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1200
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1500
|Prügikonteiner (l)
|250
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|18
|Töökiirus (km/h)
|9
|Filtri pind (m²)
|6
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|883
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|800
|Kaal, sh pakend (kg)
|883
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- taskufilter
- Rattad, täiskumm
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne ehitussektori ning metallitööstuse ettevõtetele ja valukodadele.
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
- Samuti kasutamiseks avatud saalides, välisladudes, laadimisplatsidel ja ehitusplatsidel