Meie esimene klassikalise tootevaliku tööstuslik pühkimismasin, mis on keskkonnasõbralik, väheste heitmetega ja töötab ökonoomsel gaasil (LPG). Seetõttu sobib KM 120/250 R LPG Classic kasutamiseks ka siseruumides, ehkki see näitab oma tugevust loomulikult ka õues. Tänu oma tugevusele ja erinevatele varustusfunktsioonidele on see optimaalselt ette valmistatud ka kõige karmimateks tingimusteks eriti tolmuses ümbruses. Selle harjad kohanduvad suurepäraselt aluspinnaga ja tagavad optimaalse puhastustulemuse, kusjuures nutika prügikühvlipõhimõtte rakendamise kaudu eemaldatakse kergelt ja võrdtõhusalt nii peen kui ka jäme prügi, hoides ära tolmu hajumise. Põhivarustus sisaldab ka vastupidavat taskufiltrit vibromootoriga filtri puhastamiseks ja suurt prügikonteinerit mugava kõrgkonteineri hüdrotühjendusega. Ideaalne kasutamiseks ehitusettevõtetes, metallitööstuses ja valukodades.