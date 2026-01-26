Kuivpühkija KM 120/250 R LPG Classic

Meie tööstusliku pühkimismasina KM 120/250 R LPG Classic keskkonnasõbralik käitamine gaasiga (LPG) tähendab ka seda, et seda saab kasutada siseruumides. Täishüdraulilise ajami ja pühkimissüsteemiga

Meie esimene klassikalise tootevaliku tööstuslik pühkimismasin, mis on keskkonnasõbralik, väheste heitmetega ja töötab ökonoomsel gaasil (LPG). Seetõttu sobib KM 120/250 R LPG Classic kasutamiseks ka siseruumides, ehkki see näitab oma tugevust loomulikult ka õues. Tänu oma tugevusele ja erinevatele varustusfunktsioonidele on see optimaalselt ette valmistatud ka kõige karmimateks tingimusteks eriti tolmuses ümbruses. Selle harjad kohanduvad suurepäraselt aluspinnaga ja tagavad optimaalse puhastustulemuse, kusjuures nutika prügikühvlipõhimõtte rakendamise kaudu eemaldatakse kergelt ja võrdtõhusalt nii peen kui ka jäme prügi, hoides ära tolmu hajumise. Põhivarustus sisaldab ka vastupidavat taskufiltrit vibromootoriga filtri puhastamiseks ja suurt prügikonteinerit mugava kõrgkonteineri hüdrotühjendusega. Ideaalne kasutamiseks ehitusettevõtetes, metallitööstuses ja valukodades.

Omadused ja tulu
Masina vastupidav konstruktsioon ohutuks tööks
Saab rakendada ekstreemsetes välistingimustes. Pikendab komponentide ja masina kasutusiga. Standardne vilkuv majakas suurendab kasutaja- ja keskkonnaturvalisust.
Suur vibratsioonimootoriga taskufilter
Suur filtripindala tagab tolmuvaba töö. Tõhus filtripuhastus vibromootoriga. Sobib eriti suurtele tolmukogustele.
Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamine
Lihtne tehnika koos järeleproovitud komponentidega. Kerge juurdepääs mootoriruumile võimaldab kiiret ja lihtsat teenindust ja hooldust. Peapühkimisrulli ja taskufiltrit saab vahetada ilma tööriistadeta.
Prügikühvli põhimõte
  • Tagab hea puhastustulemuse ka peene prügi korral.
  • Vaevatu jämeda prügi eemaldamine.
  • Tekitab vähe tolmu
Flexible Footrpint Sytem
  • Suurepärased pühkimistulemused.
  • Harja vähene kulumine.
  • Harjade optimaalne kohandamine erinevatele pindadele.
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
  • Prügi lihtne ja ohutu tühjendamine.
  • Mugav kallutamine kuni 1,42 meetrini.
Täiskummist rehvidega hüdrauliline tagavedu
  • Suur paindlikkus ja lihtne käsitsemine ka piiratud ruumides.
  • Võimaldab ohutut liikumist üle metallist või klaasist teravate esemete.
  • Täiskummist rehvid välistavad rehvide tühjenemise.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Autogaas (LPG)
Veoajam Neljataktiline mootor
Mootori tootja Kubota
Veosild (kW) 17,5
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 10800
Töölaius (mm) 900
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 1200
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1500
Prügikonteiner (l) 250
Kallakust ülesronimise võime (%) 18
Töökiirus (km/h) 9
Filtri pind (m²) 6
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 800
Kaal töövalmis olekus (kg) 800
Kaal, sh pakend (kg) 800
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 2082 x 1250 x 1450

Scope of supply

  • taskufilter
  • Rattad, täiskumm

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Reguleeritav peamine rullhari
  • Liikuv peamine rullhari, hõljuv
  • Roolivõimendi
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Prügikühvli põhimõte
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Hüdrauliline tühjendus
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Kasutamiseks sisetingimustes
  • Töötundide loendur
  • Pühkimisfunktsioon, valitav
  • Külghari tuleb automaatselt välja
Kuivpühkija KM 120/250 R LPG Classic
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne ehitussektori ning metallitööstuse ettevõtetele ja valukodadele.
  • Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
  • Samuti kasutamiseks avatud saalides, välisladudes, laadimisplatsidel ja ehitusplatsidel
