Kompaktne, silmapaistev varustus, lihtne kasutada ja väga soodne: meie pealesõitev tolmuimeja KM 85/50 R Bp Pack avaldab igas mõttes muljet. Selle algtaseme mudeli väiksus muudab masina ideaalseks ka kitsastes ja ülekoormatud ruumides töötamiseks, samas kui sise- ja välistingimustes avaldab see muljet suure jõudlusega aladel ja suudab enesekindlalt näidata oma tugevaid külgi. Standardvarustusse kuuluvad kaks pöörlevat pöörlemiskiiruse reguleerimisega külgharja – masinast paremal ja vasakul –, suur tolmufilter tolmuvabaks tööks, väljastpoolt nähtava pühkimisrulli põhirulli kulumisnäidik, samuti aku ja akulaadija. Võnkuvat rullikut ei pea uuesti reguleerima ja siiski eemaldab see mustuse, jätmata jääke ka ebatasasel pinnasel. Hooldustööd saab hõlpsasti lõpetada. Näiteks saab tolmufiltrit mugavalt istmelt puhastada ja pühkimisrulli põhirulli vahetada ilma tööriistu kasutamata. Laialt avanev masina kapott võimaldab mugavat juurdepääsu sisemistele komponentidele. Tänu intelligentsele Home Base süsteemile on võimalik kaasas kanda ka täiendavaid puhastustarvikuid.