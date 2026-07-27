Kuivpühkija KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Meie kompaktne ja hästi manööverdatav pealeistutav kuivpühkija KM 85/50 R Bp Pack on standardvarustuses 2 külgharja, aku ja akulaadijaga ning avaldab muljet suure jõudlusega.
Kompaktne, silmapaistev varustus, lihtne kasutada ja väga soodne: meie pealesõitev tolmuimeja KM 85/50 R Bp Pack avaldab igas mõttes muljet. Selle algtaseme mudeli väiksus muudab masina ideaalseks ka kitsastes ja ülekoormatud ruumides töötamiseks, samas kui sise- ja välistingimustes avaldab see muljet suure jõudlusega aladel ja suudab enesekindlalt näidata oma tugevaid külgi. Standardvarustusse kuuluvad kaks pöörlevat pöörlemiskiiruse reguleerimisega külgharja – masinast paremal ja vasakul –, suur tolmufilter tolmuvabaks tööks, väljastpoolt nähtava pühkimisrulli põhirulli kulumisnäidik, samuti aku ja akulaadija. Võnkuvat rullikut ei pea uuesti reguleerima ja siiski eemaldab see mustuse, jätmata jääke ka ebatasasel pinnasel. Hooldustööd saab hõlpsasti lõpetada. Näiteks saab tolmufiltrit mugavalt istmelt puhastada ja pühkimisrulli põhirulli vahetada ilma tööriistu kasutamata. Laialt avanev masina kapott võimaldab mugavat juurdepääsu sisemistele komponentidele. Tänu intelligentsele Home Base süsteemile on võimalik kaasas kanda ka täiendavaid puhastustarvikuid.
Omadused ja tulu
Nutikas mahuti kontseptsioon2 paaki jäätmete lihtsaks eemaldamiseks ja tühjendamiseks. Teravate servadeta prügikonteiner võimaldab seda tühjendada ilma jälgi jätmata. Jäätmepaagi rattad lihtsustavad masina käitlemist tühjendamise ajal.
Tõhus filtrisüsteemPolüestrist lame plisseer-filter. Tõhus puhastamine kahekordse kaabitsaga. Mugav töötamine. Juurdepääs filtrile läbi laia avause katte ilma tööriistade vajaduseta.
Nutikad ergonoomialahendused, mis pakuvad mugavust töökohalJuhtimisseadiste selge ja ergonoomiline kinnitamine. Juhiistme reguleerimine ilma igasuguste tööriistade vajaduseta. Rooli kõrgust saab reguleerida.
Integreeritud baassüsteem Home Base ja ladustamisalad
- Praktiline ühendus täiendavate puhastusvahendite lihtsaks kaasaskandmiseks.
- Mugav tööriistade hoiustamine nt. prügikorjaja, hari, lapid või konteinerid.
- Suur hoiustamisosa masina taga.
Kulumisastme näitaja peamisel pühkimisrullikul
- Seda saab kergelt ja mugavalt vaadelda väljastpoolt.
- Vahetuse aja täpne kindlaksmääramine.
Pöörlev külghari
- Kaitseb külgharja kahjustuste eest.
- Usaldusväärne ja vastupidav disain.
- Vähendab hoolduskulusid.
Kompaktne disain maksimaalse manööverdusvõime saavutamiseks
- Masina suurepärane manööverdusvõime.
- Samuti sobib ideaalselt kitsaste ja piiratud alade jaoks.
- Võimalik sõita läbi tavapäraste ukseavade (90 cm).
Külgharja kiiruse reguleerimine
- Külgharja kiiruse reguleerimiseks vastavalt mustuse tüübile ja kogusele.
- Vähendab igasugust tolmu hajumist.
Hõljuv peamine pühkimisrull
- Kulumise korrigeerimine pole vajalik.
- Puhastab mustuse suurepäraselt isegi ebatasasuste korral.
Lihtne juhtimiskontseptsioon
- Pühkimisrulli ja küljeharju saab jalgpedaali abil mugavalt sisse ja välja lülitada.
- Edasi- ja tagurpidi liikumisi saab mugavalt valida ja reguleerida, kasutades valikunuppu.
- Imemistugevuse reguleerimine, et koristada märgasid pindasid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/W)
|24 / 1000
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|6510
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|6510
|Töölaius (mm)
|615
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|850
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1085
|Aku võimsus (Ah)
|115
|Aku pinge (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Prügikonteiner (l)
|50
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|6
|Filtri pind (m²)
|2,3
|Kandevõime (kg)
|max. 90
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|257,1
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|238
|Kaal, sh pakend (kg)
|259,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Scope of supply
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Mehhaaniline filtripuhastus
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Reguleeritava kiirusega külghari
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Mobiilne prügikonteiner
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
- Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
- Multifunktsionaalne ekraan
- Kinnitussüsteem Home Base
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne tootmishallide, ladude ja väiksemate logistikahallide puhastamiseks
- Parklate kiireks hooldamiseks
- Sobib ka töökodadesse, koolidesse, teenindusjaamadesse või automüügisalongidesse.