Suurepärase varustusega, väga lihtsalt ja ohutult kasutatav, eriti kompaktne konstruktsioon – meie pealesõitev tolmuimeja KM 85/50 R teab, kuidas igas mõttes muljet avaldada. Näiteks võimas ja kauakestev 80 Ah mahutavusega liitiumioonaku ja vastav kiirlaadija on juba pardal. Standardvarustuses ka: pöörlev külghari kiiruse reguleerimisega, suur tolmufilter tolmuvabaks tööks ja väljastpoolt nähtav põhipuhastusrulli kulumise indikaator. Tänu nutikale kompaktsele disainile pakub KM 85/50 R muljetavaldavat paindlikkust ja manööverdusvõimet ning sobib seetõttu ka puhastustöödeks kitsastes ja kitsastes kohtades. Lisaks pakub masin lihtsat töökontseptsiooni koos mugavate detailidega, nagu võnkuv rull väga heade puhastustulemuste saavutamiseks ka ebatasasel põrandal või tolmufiltri puhastamine istmelt. Hooldustöid hõlbustab oluliselt laialt avanev kate, samuti saab pühkimismasina põhirulli vahetada ilma tööriistadeta. Integreeritud Home Base süsteem võimaldab ka täiendavaid puhastusnõusid hõlpsalt kaasas kanda.