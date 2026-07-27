Kuivpühkija KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Standardvarustuses liitiumioonaku ja kiirlaadijaga: kompaktne, manööverdatav ja hõlpsasti kasutatav KM 85/50 R pealeistutav vaakumkuivpühkija saavutab suure ala jõudluse.
Suurepärase varustusega, väga lihtsalt ja ohutult kasutatav, eriti kompaktne konstruktsioon – meie pealesõitev tolmuimeja KM 85/50 R teab, kuidas igas mõttes muljet avaldada. Näiteks võimas ja kauakestev 80 Ah mahutavusega liitiumioonaku ja vastav kiirlaadija on juba pardal. Standardvarustuses ka: pöörlev külghari kiiruse reguleerimisega, suur tolmufilter tolmuvabaks tööks ja väljastpoolt nähtav põhipuhastusrulli kulumise indikaator. Tänu nutikale kompaktsele disainile pakub KM 85/50 R muljetavaldavat paindlikkust ja manööverdusvõimet ning sobib seetõttu ka puhastustöödeks kitsastes ja kitsastes kohtades. Lisaks pakub masin lihtsat töökontseptsiooni koos mugavate detailidega, nagu võnkuv rull väga heade puhastustulemuste saavutamiseks ka ebatasasel põrandal või tolmufiltri puhastamine istmelt. Hooldustöid hõlbustab oluliselt laialt avanev kate, samuti saab pühkimismasina põhirulli vahetada ilma tööriistadeta. Integreeritud Home Base süsteem võimaldab ka täiendavaid puhastusnõusid hõlpsalt kaasas kanda.
Omadused ja tulu
Nutikad ergonoomialahendused, mis pakuvad mugavust töökohalJuhtimisseadiste selge ja ergonoomiline kinnitamine. Juhiistme reguleerimine ilma igasuguste tööriistade vajaduseta. Rooli kõrgust saab reguleerida.
Kauakestev liitium-ioonakuKiirlaadija aku täislaadimiseks vaid 2 tunniga. Hooldusvaba akusüsteem mis ei vaja veega täitmist Pikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele.
Tõhus filtrisüsteemPolüestrist lame plisseer-filter. Tõhus puhastamine kahekordse kaabitsaga. Mugav töötamine. Juurdepääs filtrile läbi laia avause katte ilma tööriistade vajaduseta.
Nutikas mahuti kontseptsioon
- 2 paaki jäätmete lihtsaks eemaldamiseks ja tühjendamiseks.
- Teravate servadeta prügikonteiner võimaldab seda tühjendada ilma jälgi jätmata.
- Jäätmepaagi rattad lihtsustavad masina käitlemist tühjendamise ajal.
Integreeritud baassüsteem Home Base ja ladustamisalad
- Mitmekülgne ja praktiline ühendus muude puhastusvahendite lihtsaks kandmiseks.
- Näiteks prügikorjaja, harja, riiete või lisakonteineri lihtsaks kandmiseks.
- Suur hoiustamisosa masina taga.
Kulumisastme näitaja peamisel pühkimisrullikul
- Seda saab kergelt ja mugavalt vaadelda väljastpoolt.
- Vahetuse aja täpne kindlaksmääramine.
Pöörlev külghari
- Kaitseb külgharja kahjustuste eest.
- Usaldusväärne ja vastupidav disain.
- Vähendab hoolduskulusid.
Kompaktne disain maksimaalse manööverdusvõime saavutamiseks
- Masina suurepärane manööverdusvõime.
- Samuti sobib ideaalselt kitsaste ja piiratud alade jaoks.
- Võimalik sõita läbi tavapäraste ukseavade (90 cm).
Külgharja kiiruse reguleerimine
- Külgharja kiiruse reguleerimiseks vastavalt mustuse tüübile ja kogusele.
- Vähendab igasugust tolmu hajumist.
Hõljuv peamine pühkimisrull
- Kulumise korrigeerimine pole vajalik.
- Puhastab mustuse suurepäraselt isegi ebatasasuste korral.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/W)
|24 / 1000
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|5100
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|6510
|Töölaius (mm)
|615
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|850
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1085
|Aku võimsus (Ah)
|90
|Aku pinge (V)
|25,6
|Aku tööiga (h)
|2
|Prügikonteiner (l)
|50
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|6
|Filtri pind (m²)
|2,3
|Kandevõime (kg)
|max. 90
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|185
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|185
|Kaal, sh pakend (kg)
|187
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Scope of supply
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Mehhaaniline filtripuhastus
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Reguleeritava kiirusega külghari
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Mobiilne prügikonteiner
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
- Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
- Multifunktsionaalne ekraan
- Kinnitussüsteem Home Base
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne tootmishallide, ladude ja väikeste logistikahoonete puhastamiseks
- Parklate kiireks hooldamiseks
- Samuti väiksematele objektidele nagu (väikesed) töökojad, koolimajad, teenindusjaamad või autode edasimüüjad