Kärcheri pealistutav vaakumpühkimismasin KM 85/50 R on kompaktne, manööverdatav, vähest hooldust vajav ja laiaulatusliku varustusega masin, mida on hämmastavalt lihtne ning mugav käsitseda. Standardvarustusse kuulub võimas ja pikaealine 80 Ah mahtuvusega liitiumioonaku koos vastava pardakiirlaadijaga. Varustusse kuulub ka teine külghari, mis suurendab puhastusjõudlust kuni 40 protsenti, ning suur tolmufilter tolmuvabaks tööks, sealhulgas mugav funktsioon filtri puhastamiseks istmelt lahkumata. Mõlemal küljel asuvad sissetõmmatavad külgharjad on reguleeritava kiirusega, samas kui tööriistavabalt vahetatav ja väljastpoolt nähtava kulumisindikaatoriga ujuv peamine pühkimisrull tagab parimad tulemused ka ebatasastel põrandatel. Tänu oma nobedusele ja manööverdatavusele sobib masin kasutamiseks ka kitsastes ja asju täis kuhjatud kohtades. Masinal on lihtne kasutusloogika ja läbimõeldud disainielemendid, nagu vilkur töökeskkonna ohutuse suurendamiseks ja põrandaid kaitsvad mittemäärivad täiskummist rattad. Viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks, võimaldab integreeritud Home Base süsteem mugavalt kaasas kanda täiendavaid puhastusvahendeid.