Kuivpühkija KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Liitiumioonaku, kiirlaadija ja kahe külgmiste harjadega põhivarustuses pakub see manööverdatav pealistutav vaakumpühkimismasin muljetavaldavalt suurt puhastusjõudlust ja seda minimaalse hooldusvajadusega.
Kärcheri pealistutav vaakumpühkimismasin KM 85/50 R on kompaktne, manööverdatav, vähest hooldust vajav ja laiaulatusliku varustusega masin, mida on hämmastavalt lihtne ning mugav käsitseda. Standardvarustusse kuulub võimas ja pikaealine 80 Ah mahtuvusega liitiumioonaku koos vastava pardakiirlaadijaga. Varustusse kuulub ka teine külghari, mis suurendab puhastusjõudlust kuni 40 protsenti, ning suur tolmufilter tolmuvabaks tööks, sealhulgas mugav funktsioon filtri puhastamiseks istmelt lahkumata. Mõlemal küljel asuvad sissetõmmatavad külgharjad on reguleeritava kiirusega, samas kui tööriistavabalt vahetatav ja väljastpoolt nähtava kulumisindikaatoriga ujuv peamine pühkimisrull tagab parimad tulemused ka ebatasastel põrandatel. Tänu oma nobedusele ja manööverdatavusele sobib masin kasutamiseks ka kitsastes ja asju täis kuhjatud kohtades. Masinal on lihtne kasutusloogika ja läbimõeldud disainielemendid, nagu vilkur töökeskkonna ohutuse suurendamiseks ja põrandaid kaitsvad mittemäärivad täiskummist rattad. Viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks, võimaldab integreeritud Home Base süsteem mugavalt kaasas kanda täiendavaid puhastusvahendeid.
Omadused ja tulu
Nutikad ergonoomialahendused, mis pakuvad mugavust töökohalJuhtimisseadiste selge ja ergonoomiline kinnitamine. Juhiistme reguleerimine ilma igasuguste tööriistade vajaduseta. Rooli kõrgust saab reguleerida.
Kauakestev liitium-ioonakuKiirlaadija aku täislaadimiseks vaid 2 tunniga. Hooldusvaba akusüsteem mis ei vaja veega täitmist Pikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele.
Tõhus filtrisüsteemPolüestrist lame plisseer-filter. Tõhus puhastamine kahekordse kaabitsaga. Mugav töötamine. Juurdepääs filtrile läbi laia avause katte ilma tööriistade vajaduseta.
Nutikas mahuti kontseptsioon
- 2 paaki jäätmete lihtsaks eemaldamiseks ja tühjendamiseks.
- Teravate servadeta prügikonteiner võimaldab seda tühjendada ilma jälgi jätmata.
- Jäätmepaagi rattad lihtsustavad masina käitlemist tühjendamise ajal.
Integreeritud baassüsteem Home Base ja ladustamisalad
- Mitmekülgne ja praktiline ühendus muude puhastusvahendite lihtsaks kandmiseks.
- Näiteks prügikorjaja, harja, riiete või lisakonteineri lihtsaks kandmiseks.
- Suur hoiustamisosa masina taga.
Kulumisastme näitaja peamisel pühkimisrullikul
- Seda saab kergelt ja mugavalt vaadelda väljastpoolt.
- Vahetuse aja täpne kindlaksmääramine.
Pöörlev külghari
- Kaitseb külgharja kahjustuste eest.
- Usaldusväärne ja vastupidav disain.
- Vähendab hoolduskulusid.
Kompaktne disain maksimaalse manööverdusvõime saavutamiseks
- Masina suurepärane manööverdusvõime.
- Samuti sobib ideaalselt kitsaste ja piiratud alade jaoks.
- Võimalik sõita läbi tavapäraste ukseavade (90 cm).
Külgharja kiiruse reguleerimine
- Külgharja kiiruse reguleerimiseks vastavalt mustuse tüübile ja kogusele.
- Vähendab igasugust tolmu hajumist.
Hõljuv peamine pühkimisrull
- Kulumise korrigeerimine pole vajalik.
- Puhastab mustuse suurepäraselt isegi ebatasasuste korral.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/W)
|24 / 1000
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|6510
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|6510
|Töölaius (mm)
|615
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1085
|Aku võimsus (Ah)
|90
|Aku pinge (V)
|25,6
|Aku tööiga (h)
|max. 2
|Prügikonteiner (l)
|50
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|6
|Filtri pind (m²)
|2,3
|Kandevõime (kg)
|max. 90
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|210,7
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|185
|Kaal, sh pakend (kg)
|212,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1350 x 1100 x 1300
Scope of supply
- Rattad, ei jäta jälgi
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Mehhaaniline filtripuhastus
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Reguleeritava kiirusega külghari
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Mobiilne prügikonteiner
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
- Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
- Multifunktsionaalne ekraan
- Kinnitussüsteem Home Base
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne tootmishallide, ladude ja väikeste logistikahoonete puhastamiseks
- Parklate kiireks hooldamiseks
- Samuti väiksematele objektidele nagu (väikesed) töökojad, koolimajad, teenindusjaamad või autode edasimüüjad