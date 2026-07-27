Kuivpühkija KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB

Liitiumioonaku, kiirlaadija ja kahe külgmiste harjadega põhivarustuses pakub see manööverdatav pealistutav vaakumpühkimismasin muljetavaldavalt suurt puhastusjõudlust ja seda minimaalse hooldusvajadusega.

Kärcheri pealistutav vaakumpühkimismasin KM 85/50 R on kompaktne, manööverdatav, vähest hooldust vajav ja laiaulatusliku varustusega masin, mida on hämmastavalt lihtne ning mugav käsitseda. Standardvarustusse kuulub võimas ja pikaealine 80 Ah mahtuvusega liitiumioonaku koos vastava pardakiirlaadijaga. Varustusse kuulub ka teine külghari, mis suurendab puhastusjõudlust kuni 40 protsenti, ning suur tolmufilter tolmuvabaks tööks, sealhulgas mugav funktsioon filtri puhastamiseks istmelt lahkumata. Mõlemal küljel asuvad sissetõmmatavad külgharjad on reguleeritava kiirusega, samas kui tööriistavabalt vahetatav ja väljastpoolt nähtava kulumisindikaatoriga ujuv peamine pühkimisrull tagab parimad tulemused ka ebatasastel põrandatel. Tänu oma nobedusele ja manööverdatavusele sobib masin kasutamiseks ka kitsastes ja asju täis kuhjatud kohtades. Masinal on lihtne kasutusloogika ja läbimõeldud disainielemendid, nagu vilkur töökeskkonna ohutuse suurendamiseks ja põrandaid kaitsvad mittemäärivad täiskummist rattad. Viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks, võimaldab integreeritud Home Base süsteem mugavalt kaasas kanda täiendavaid puhastusvahendeid.

Omadused ja tulu
Kuivpühkija KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB: Nutikad ergonoomialahendused, mis pakuvad mugavust töökohal
Nutikad ergonoomialahendused, mis pakuvad mugavust töökohal
Juhtimisseadiste selge ja ergonoomiline kinnitamine. Juhiistme reguleerimine ilma igasuguste tööriistade vajaduseta. Rooli kõrgust saab reguleerida.
Kuivpühkija KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB: Kauakestev liitium-ioonaku
Kauakestev liitium-ioonaku
Kiirlaadija aku täislaadimiseks vaid 2 tunniga.  Hooldusvaba akusüsteem mis ei vaja veega täitmist Pikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele.
Kuivpühkija KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB: Tõhus filtrisüsteem
Tõhus filtrisüsteem
Polüestrist lame plisseer-filter. Tõhus puhastamine kahekordse kaabitsaga. Mugav töötamine. Juurdepääs filtrile läbi laia avause katte ilma tööriistade vajaduseta.
Nutikas mahuti kontseptsioon
  • 2 paaki jäätmete lihtsaks eemaldamiseks ja tühjendamiseks.
  • Teravate servadeta prügikonteiner võimaldab seda tühjendada ilma jälgi jätmata.
  • Jäätmepaagi rattad lihtsustavad masina käitlemist tühjendamise ajal.
Integreeritud baassüsteem Home Base ja ladustamisalad
  • Mitmekülgne ja praktiline ühendus muude puhastusvahendite lihtsaks kandmiseks.
  • Näiteks prügikorjaja, harja, riiete või lisakonteineri lihtsaks kandmiseks.
  • Suur hoiustamisosa masina taga.
Kulumisastme näitaja peamisel pühkimisrullikul
  • Seda saab kergelt ja mugavalt vaadelda väljastpoolt.
  • Vahetuse aja täpne kindlaksmääramine.
Pöörlev külghari
  • Kaitseb külgharja kahjustuste eest.
  • Usaldusväärne ja vastupidav disain.
  • Vähendab hoolduskulusid.
Kompaktne disain maksimaalse manööverdusvõime saavutamiseks
  • Masina suurepärane manööverdusvõime.
  • Samuti sobib ideaalselt kitsaste ja piiratud alade jaoks.
  • Võimalik sõita läbi tavapäraste ukseavade (90 cm).
Külgharja kiiruse reguleerimine
  • Külgharja kiiruse reguleerimiseks vastavalt mustuse tüübile ja kogusele.
  • Vähendab igasugust tolmu hajumist.
Hõljuv peamine pühkimisrull
  • Kulumise korrigeerimine pole vajalik.
  • Puhastab mustuse suurepäraselt isegi ebatasasuste korral.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Veoajam Alalisvoolumootor
Veosild (V/W) 24 / 1000
Ajami tüüp Elektriline
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 6510
Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h) 6510
Töölaius (mm) 615
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1085
Aku võimsus (Ah) 90
Aku pinge (V) 25,6
Aku tööiga (h) max. 2
Prügikonteiner (l) 50
Kallakust ülesronimise võime (%) 12
Töökiirus (km/h) 6
Filtri pind (m²) 2,3
Kandevõime (kg) max. 90
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 210,7
Kaal töövalmis olekus (kg) 185
Kaal, sh pakend (kg) 212,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1350 x 1100 x 1300

Scope of supply

  • Rattad, ei jäta jälgi

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Mehhaaniline filtripuhastus
  • Liikuv peamine rullhari, hõljuv
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
  • Tolmuvaba pühkimine
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Kasutamiseks sisetingimustes
  • Reguleeritava kiirusega külghari
  • Aku indikaator
  • Töötundide loendur
  • Mobiilne prügikonteiner
  • Pühkimisfunktsioon, valitav
  • Külghari tuleb automaatselt välja
  • Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
  • Multifunktsionaalne ekraan
  • Kinnitussüsteem Home Base
Kuivpühkija KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Kuivpühkija KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Kuivpühkija KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Kuivpühkija KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne tootmishallide, ladude ja väikeste logistikahoonete puhastamiseks
  • Parklate kiireks hooldamiseks
  • Samuti väiksematele objektidele nagu (väikesed) töökojad, koolimajad, teenindusjaamad või autode edasimüüjad
Lisatarvikud