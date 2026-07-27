Kuivpühkija KM 90/60 R Bp

Väga vilgas, manööverdatav ja kompaktse konstruktsiooniga: meie KM 90/60 R Bp pealeistutav kuivpühkija avaldab muljet oma täiusliku käsitsemise ja automaatse ümarfiltri puhastussüsteemiga.

Logistikakeskused, parklad ja tootmishallid on meie akutoitel töötava vastupidava pöörleva külgharjaga KM 90/60 R Bp pealeistutava kuivpühkija tüüpilised kasutuskohad. Manööverdusvõimeline masin valdab veelgi kitsamaid ruume tänu suurepärasele juhitavusele ja pingutuseta kõrgetele puhastusnõuetele. Ainulaadne, automaatne ja ülitõhus ümmarguse filtri puhastussüsteem tolmuvabaks tööks ilma imemisvõime kadumiseta on selles osas eriti abiks. Täiendavate puhastusriistade kaasaskandmine on praktilise kogumisala ja Home Base'i kinnituskomplekti abil lihtne, samas kui meie EASY Operation süsteem muudab KM 90/60 R Bp kasutamise väga lihtsaks.

Omadused ja tulu
Kuivpühkija KM 90/60 R Bp: Töökindel, kompaktne disain ja prahi üleskorjamisala
Töökindel, kompaktne disain ja prahi üleskorjamisala
Ehitatud kestma, väga usaldusväärne. Ohutus ja manööverdusvõime Täiendavad tarvikud, nt varukanistri või käsitsi puhastamise seadmed saab ohutult seadmele kinnitada.
Kuivpühkija KM 90/60 R Bp: Käitamiskontsept EASY Operation
Käitamiskontsept EASY Operation
Loogiline ja selge Kõik juhtnupud on selgelt käeulatusse paigutatud.
Kuivpühkija KM 90/60 R Bp: Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteem
Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteem
Filtrit puhastakse automaatselt siis, kui masin lülitub välja - nii saab tolmu imeda pidevalt ja katkestusteta. Filtri puhastus võib toimuda ka käsitsi. Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.
Home Base süsteem tagab suurema paindlikkuse
  • Erinevad praktilised ühendused teiste tarvikutega.
  • Lihtne kanda näiteks väikest prügikorjamisseadet, harja või lisakonteinerit.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Veoajam Alalisvoolumootor
Veosild (kW) 1,2
Ajami tüüp Elektriline
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 5400
Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h) 6900
Töölaius (mm) 615
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 900
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1150
Aku tööiga (h) max. 2,5
Prügikonteiner (l) 60
Kallakust ülesronimise võime (%) 12
Töökiirus (km/h) 6
Filtri pind (m²) 4
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 205
Kaal töövalmis olekus (kg) 330
Kaal, sh pakend (kg) 206
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Scope of supply

  • Ümmargune polüesterfilter

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Automaatne filtripuhastussüsteem
  • Liikuv peamine rullhari, hõljuv
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
  • Tolmuvaba pühkimine
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Kasutamiseks sisetingimustes
  • Aku indikaator
  • Töötundide loendur
  • Pühkimisfunktsioon, valitav
  • Pneumojuhtimisega külghari
  • Kinnitussüsteem Home Base
Kuivpühkija KM 90/60 R Bp
Kuivpühkija KM 90/60 R Bp
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Logistikakeskused
  • Mitmekorruselised autoparklad
  • Laod ja muud siseruumid
  • Hotellikompleksid
  • Tootmishallid
  • Väiksemad parklad ja parkimisalad
Lisatarvikud