Logistikakeskused, parklad ja tootmishallid on meie akutoitel töötava vastupidava pöörleva külgharjaga KM 90/60 R Bp pealeistutava kuivpühkija tüüpilised kasutuskohad. Manööverdusvõimeline masin valdab veelgi kitsamaid ruume tänu suurepärasele juhitavusele ja pingutuseta kõrgetele puhastusnõuetele. Ainulaadne, automaatne ja ülitõhus ümmarguse filtri puhastussüsteem tolmuvabaks tööks ilma imemisvõime kadumiseta on selles osas eriti abiks. Täiendavate puhastusriistade kaasaskandmine on praktilise kogumisala ja Home Base'i kinnituskomplekti abil lihtne, samas kui meie EASY Operation süsteem muudab KM 90/60 R Bp kasutamise väga lihtsaks.