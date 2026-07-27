Kuivpühkija KM 90/60 R Bp
Väga vilgas, manööverdatav ja kompaktse konstruktsiooniga: meie KM 90/60 R Bp pealeistutav kuivpühkija avaldab muljet oma täiusliku käsitsemise ja automaatse ümarfiltri puhastussüsteemiga.
Logistikakeskused, parklad ja tootmishallid on meie akutoitel töötava vastupidava pöörleva külgharjaga KM 90/60 R Bp pealeistutava kuivpühkija tüüpilised kasutuskohad. Manööverdusvõimeline masin valdab veelgi kitsamaid ruume tänu suurepärasele juhitavusele ja pingutuseta kõrgetele puhastusnõuetele. Ainulaadne, automaatne ja ülitõhus ümmarguse filtri puhastussüsteem tolmuvabaks tööks ilma imemisvõime kadumiseta on selles osas eriti abiks. Täiendavate puhastusriistade kaasaskandmine on praktilise kogumisala ja Home Base'i kinnituskomplekti abil lihtne, samas kui meie EASY Operation süsteem muudab KM 90/60 R Bp kasutamise väga lihtsaks.
Omadused ja tulu
Töökindel, kompaktne disain ja prahi üleskorjamisalaEhitatud kestma, väga usaldusväärne. Ohutus ja manööverdusvõime Täiendavad tarvikud, nt varukanistri või käsitsi puhastamise seadmed saab ohutult seadmele kinnitada.
Käitamiskontsept EASY OperationLoogiline ja selge Kõik juhtnupud on selgelt käeulatusse paigutatud.
Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteemFiltrit puhastakse automaatselt siis, kui masin lülitub välja - nii saab tolmu imeda pidevalt ja katkestusteta. Filtri puhastus võib toimuda ka käsitsi. Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.
Home Base süsteem tagab suurema paindlikkuse
- Erinevad praktilised ühendused teiste tarvikutega.
- Lihtne kanda näiteks väikest prügikorjamisseadet, harja või lisakonteinerit.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (kW)
|1,2
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|5400
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|6900
|Töölaius (mm)
|615
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|900
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1150
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Prügikonteiner (l)
|60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|6
|Filtri pind (m²)
|4
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|205
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|330
|Kaal, sh pakend (kg)
|206
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Scope of supply
- Ümmargune polüesterfilter
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Pneumojuhtimisega külghari
- Kinnitussüsteem Home Base
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Logistikakeskused
- Mitmekorruselised autoparklad
- Laod ja muud siseruumid
- Hotellikompleksid
- Tootmishallid
- Väiksemad parklad ja parkimisalad