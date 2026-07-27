Kuivpühkija KM 90/60 R Bp Pack
Tugev ja kompaktne KM 90/60 R Bp Pack pealeistutav kuivpühkija, millel on automaatne ümarfiltri puhastussüsteem, võimsad 180 Ah akud ja integreeritud akulaadija.
Meie akutoitel KM 90/60 R Bp Pack pöörleva külgharjaga pealeistutav kuivpühkija avaldab muljet oma väleda käsitsemise ja suure manööverdusvõimega heitmevabade puhastustööde käigus sise- ja välistingimustes, näiteks parklates, logistikakeskustes ja tootmishallides. Kauakestvad 180 Ah akud, mida saab mugavalt pardal laadida, tagavad pika kasutusaja. Tänu EASY operatsioonisüsteemile on KM 90/60 R Bp Packi kasutamine lapsemäng ning sellel on praktiline kogumisala ja Home Base'i kinnituskomplekt, mis muudab edasiste puhastusvahendite kaasaskandmise probleemivabaks. Unikaalne, automaatne ja ülitõhus ümmarguse filtri puhastussüsteem teeb võimalikuks tolmuvaba töö ilma imemisvõimet kaotamata.
Omadused ja tulu
Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteemFiltrit puhastakse automaatselt siis, kui masin lülitub välja - nii saab tolmu imeda pidevalt ja katkestusteta. Filtri puhastus võib toimuda ka käsitsi. Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.
Käitamiskontsept EASY OperationLoogiline ja selge Kõik juhtnupud on selgelt käeulatusse paigutatud.
Home Base süsteem tagab suurema paindlikkuseErinevad praktilised ühendused teiste tarvikutega. Lihtne kanda näiteks väikest prügikorjamisseadet, harja või lisakonteinerit.
Töökindel, kompaktne disain ja prahi üleskorjamisala
- Ehitatud kestma, väga usaldusväärne.
- Ohutus ja manööverdusvõime
- Täiendavad tarvikud, nt varukanistri või käsitsi puhastamise seadmed saab ohutult seadmele kinnitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (kW)
|1,2
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|5400
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|6900
|Töölaius (mm)
|615
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|900
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1150
|Aku võimsus (Ah)
|180
|Aku pinge (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Prügikonteiner (l)
|60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|6
|Filtri pind (m²)
|4
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|335
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|330
|Kaal, sh pakend (kg)
|336
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Scope of supply
- Ümmargune polüesterfilter
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Pneumojuhtimisega külghari
- Kinnitussüsteem Home Base
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Logistikakeskused
- Mitmekorruselised autoparklad
- Laod ja muud siseruumid
- Hotellikompleksid
- Tootmishallid
- Väiksemad parklad ja parkimisalad