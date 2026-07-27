Meie akutoitel KM 90/60 R Bp Pack pöörleva külgharjaga pealeistutav kuivpühkija avaldab muljet oma väleda käsitsemise ja suure manööverdusvõimega heitmevabade puhastustööde käigus sise- ja välistingimustes, näiteks parklates, logistikakeskustes ja tootmishallides. Kauakestvad 180 Ah akud, mida saab mugavalt pardal laadida, tagavad pika kasutusaja. Tänu EASY operatsioonisüsteemile on KM 90/60 R Bp Packi kasutamine lapsemäng ning sellel on praktiline kogumisala ja Home Base'i kinnituskomplekt, mis muudab edasiste puhastusvahendite kaasaskandmise probleemivabaks. Unikaalne, automaatne ja ülitõhus ümmarguse filtri puhastussüsteem teeb võimalikuks tolmuvaba töö ilma imemisvõimet kaotamata.